A legendás olasz edző, Giovanni Trapattoni nyomába lépett José Mourinho azzal, hogy immár három különböző európai sorozatot megnyert. (A hangsúly a sorozaton van, hiszen mások is vannak, akinek az UEFA Szuperkupával vagy a Világkupával, klubvilágbajnoki címmel együtt megvan három kupafajta.)

Ő lett az ötödik vezetőedző, aki három különböző európai sorozatban is döntőt játszott, mégpedig Arsène Wenger, Giovanni Trapattoni, Udo Lattek és Sven-Göran Eriksson után.

A portugál sztáredző elsőként mondhatja el magáról, hogy négy különböző csapattal is nyert európai trófeát, az FC Portóval UEFA-kupa-győztes és BL-győztes, az Internazionaléval BL-győztes, a Manchester Uniteddel Európa-liga-győztes, az AS Romával pedig Konferencia-liga-győztes lett.

Olasz klub 2010 óta nem tudott nemzetközi kupát nyerni,

ez is jelzi a „Farkasok” sikerének értékét. Az AS Roma előtt tizenkét évvel az Internazionale nyert, amelyet José Mourinho irányított. Ahogyan a La Gazzetta dello Sport írta ma reggel:

„Mou ismét Olaszországba hozott egy európai trófeát”. De a Tuttosport is elismeri a portugál nagyságát: „Mou, Róma királya”.

A holland Feyenoord elleni, Nicolò Zaniolo góljával megnyert tiranai döntő egyetlen találatot hozott. Nem meglepő, a legutóbbi öt (!) tavaszi európai kupadöntő megnyeréséhez kivétel nélkül elég volt egy gólt szerezni – legfeljebb aztán jól kellett lőni a tizenegyeseket. Most az AS Romának még erre sem volt szüksége. (A legutóbbi példák: Bayern–PSG 1-0, BL-döntő 2020; Villarreal–Manchester United 1-1, Európa-liga-döntő 2021; Chelsea–Manchester City BL-döntő 2021; Eintracht Frankfurt–Rangers 1-1, Európa-liga-döntő, 2022.)

Abban a pillanatban, hogy a pályafutása során már két súlyos sérülésből is szó szerint talpra álló Zaniolo a rotterdami rivális hálójába küldte a labdát, eldőlt: ha nem kap gólt a Roma, hazaviheti a trófeát.

José Mourinho pedig nem „szokott” gólt kapni a csapataival az európai kupasorozatok májusi döntőiben. Immár 397 perce nem kapott gólt a Különleges, a Special One csapata ezeken a mérkőzéseken.

A portugál sztáredző

ötből öt európai kupadöntőt nyert meg

az elmúlt 19 év májusaiban. Az elsőt még az FC Portóval, 2003. május 21-én, Sevillában, a skót Celtic ellen. A brazil Derlei (45., 115.) és a svéd Henrik Larsson (47., 57.) gólpárbaja döntetlenre végződött, mégis a „Sárkányok” nyertek, Dmitrij Alenyicsev (54.) is bevette a skótok kapuját. Bár a döntőre nem nevezték, Buzsáky Ákos is játszott egy mérkőzésen, a török Denizlispor ellen a sorozatban, ő az egyetlen magyar, aki Mourinho nemzetközi sikereinek részese volt. A lefújás után – ahogyan később fogalmazott: befogadtak, így a keret teljes jogú tagjaként – a sevillai stadion gyepén ünnepelt a társaival. S persze részese volt a hajnalba nyúló portói fiesztának is.

A Porto egy évvel később a Bajnokok Ligájában is nyerni tudott, Buzsáky Ákos akkor már nem volt a klub tagja. A Sárkányok Gelsenkirchenben 3-0-ra verték meg az AS Monacót, mégpedig Gólszerzők: Carlos Alberto (39.), Deco (71.) és Alenyicsev (75.) egy-egy találatával. Az orosz középpályás az egyetlen, aki Mourinho két európai kupadöntőjében is szerzett gólt.

A portugál edző a Chelsea-vel inkább a hazai, angol fronton volt sikeresebb, a milánói Internazionaléval ellenben triplázott 2010-ben: megnyerte a bajnokságot, az Olasz Kupát és a Bajnokok Ligáját is. Utóbbi döntőjében, a madridi Bernabéuban az Inter a Bayern Münchent verte meg 2-0-ra, mégpedig az argentin Diego Milito (35., 70.) duplájával.

2017 a következő dátum: José Mourinho a Manchester Uniteddal nyerte meg az Európa-liga stockholmi döntőjét. Mindössze a harmadik olyan tréner lett Giovanni Trapattoni és Rafael Benítez után, aki két különböző klubbal is nyert az UEFA-kupa, illetve az Európa-liga döntőjében. Az ellenfél az Ajax volt, egy holland csapat, akárcsak most, Tiranában. A svéd fővárosban megtartott fináléban José Mourinho „vörös ördögei” a légiós ászok (Pogba, Mhitarjan) egy-egy góljával legyűrték az Ajaxot. A játékosok közül nem csak az örmény Mkhitarjan, hanem Chris Smalling is játszott szerdán az AS Romában.

Nyitókép: MTI/EPA-ANP/Maurice Van Steen