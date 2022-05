"Ria, ria!" - Hat magyar a Roland Garros főtábláján

A címvédő és világelső Novak Djokovic számít favoritnak a férfiaknál, míg a nőknél a világranglista-vezető Iga Swiatek a legesélyesebb a vasárnap kezdődő 126. francia nyílt teniszbajnokságon, melynek főtábláján öt magyar játékos lesz érdekelt.

Legutóbb húsz éve, a 2002-es párizsi tornán fordult elő, hogy öten képviselték a magyar színeket egy Grand Slamen, akkor Kapros Anikó, Kuti Kis Rita, Mandula Petra, Gubacsi Zsófia és Sávolt Attila lépett pályára. Közülük Kapros jutott a legmesszebbre, aki - a nyitókörben a későbbi világelső Justine Henint búcsúztatva - a harmadik fordulóig menetelt.

Az idén főtáblás Fucsovics Márton, Balázs Attila, Bondár Anna, Udvardy Panna, Gálfi Dalma és Jani Réka közül csak Fucsovics volt ott tavaly a rajtnál, és a második körben kiesett. A selejtezős ellenféllel (a francia Geoffrey Blancaneaux-val) kezdő magyar férfi éljátékos mellett Balázs 14 hónap után tért vissza lábsérüléséből áprilisban, és védett rangsorának köszönhetően szerepelhet a Garroson, ahol a nyitókörben a korábbi US Open-győztes Marin Cilic vár rá.

A nőknél alaposan átrendeződött a hazai élmezőny, mivel a párosban háromszoros világ- és négyszeres GS-bajnok Babos Tímea már a 250-ben sincs, ugyanakkor bő fél év alatt Bondár, Udvardy és Gálfi is felküzdötte magát a legjobb 100-ba. Közülük Bondár a kétszeres wimbledoni bajnok Petra Kvitovát kapta a sorsolásnál. Játékrend Az egyaránt első főtáblás szereplésére készülő Jani Réka és Gálfi Dalma is már vasárnap bemutatkozik a francia nyílt teniszbajnokságon. A Roland Garros honlapján szombaton közzétett játékrend szerint Jani - aki szerencsés vesztesként került főtáblára pénteken - a 14-es pálya utolsó, negyedik mérkőzésén lép pályára az olimpiai bajnok, 14. helyen kiemelt svájci Belinda Bencic ellen.

Az alanyi jogon főtáblás Gálfi a kilences pályára kapott besorolást, a selejtezőből feljutott szerb Olga Danilovic elleni mérkőzése a harmadik a sorban. (Udvardy Panna a mexikói Fernanda Contreras Gomezzel játszik majd.)

Az RG második hetében sorra kerülő junior tornán 2019 után ismét lesz magyar, a korosztályos világranglista 26. helyén álló Udvardy Luca - akinek a felkészülését nővéréhez hasonlóan Temesvári Andrea felügyeli - karrierje első Grand Slamére készül.

A férfi elitben a vasárnap 35 éves Djokovic hónapokat hagyott ki oltatlansága miatt a szezon elején, lassan lendült játékba, de legutóbb Rómában már ismét bombaformában teniszezett, és begyűjtötte hatodik címét a Foro Italicóban. A Párizsban 2016-ban is bajnok szerb klasszis tavaly a francia fővárosban szerezte meg 20. és mindmáig utolsó GS-trófeáját, ugyanis szeptemberben kikapott Danyiil Medvegyevtől a US Open döntőjében, a januári Australian Openről pedig hazaküldték, mert nem oltatta be magát koronavírus ellen.

A Melbourne-ben 21. Grand Slamét megnyerő Rafael Nadal - aki 13 párizsi diadalával is rekorder - parádésan kezdte az évet, ám az áprilist kihagyta fáradásos bordatörés miatt, majd Rómában lábproblémái miatt csak a nyolcaddöntőig jutott. Így 18 év után először eshet meg vele az, hogy trófea nélkül zárja az idényt kedvenc borításán. A 35 éves klasszis elképesztő, 105/3-as győzelmi mérleggel büszkélkedhet a Roland Garroson.

Favoritnak számít a 19 éves Carlos Alcaraz is, aki idén négy tornát nyert meg, és Madridban megverte Nadalt, Djokovicot, valamint az olimpiai és világbajnoki címvédő Alexander Zverevet. A murciai tinédzsernek van a legtöbb (28) győztes meccse idén a mezőnyben, és úgy áll az ATP-rangsor 6. helyén, hogy egy éve még a 120. volt.

A 20-szoros GS-bajnok Roger Federer várhatóan csak a nyár második felében tér vissza, a Garroson 2015-ben győztes, szintén svájci Stan Wawrinka nincs formában, mint ahogy a szintén hosszú kihagyás után visszatért, Párizsban kétszeres döntős osztrák Dominic Thiem sem.

A 2019-ben ATP-világbajnok görög Sztefanosz Cicipasz a tavalyi döntőben dupla szettelőnyről kapott ki Djokovictól, és idén az is mellette szólhat, hogy áprilisban megvédte címét a monte-carlói salakon. Zverev ugyancsak messzire juthat Párizsban, a világranglistán második Danyiil Medvegyev viszont gyengén teljesít a vörös borításon, ráadásul nemrég sérvműtéten esett át és egyetlen meccset vívott salakon idén.

A nőknél nagy meglepetés lenne, ha a világelső Iga Swiatek nem ismételné meg 2020-as párizsi diadalát. A 20 éves varsói játékos immár 28 találkozó óta veretlen, vasárnap megvédte címét Rómában, és legutóbb február 16-án Dubajban kapott ki. Jó esélyekkel lép pályára a Stade de Roland Garrosban a címvédő cseh Barbora Krejcikova, valamint a Madridban győztes tunéziai Onsz Dzsabőr is. A januárban Australian Open-bajnok és világelső Ashleigh Barty váratlanul visszavonult, a 2018-as győztes román Simona Halep sérülések miatt nincs nagy formában, a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williams - aki 2017 óta hajszolja a rekordbeállítást jelentő 24. GS-serlegét - pedig tavaly Wimbledon óta nem versenyez, és várhatóan a nyáron tér vissza.

Az elmúlt két évben a pandémia miatt csak korlátozott számban engedtek be nézőket a francia rendezők - akik 2020-ban szeptemberre tették át a viadalt -, ezúttal viszont újra telt ház lehet már a komplexum húsz pályáján.

Nyitókép: MTI/EPA/Julien De Rosa