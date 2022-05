Varga Dénes: a tapasztalat a fontos, az csak hab a tornán, hogy elkerültük a Pro Reccót

A Ferencváros 8-6-ra legyőzte az olasz Bresciát, így a második helyen zárta a csoportküzdelmeket a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában. A Komjádi uszodában rendezett esti rangadón Varga Dénes három gólt szerzett, ráadásul a legfontosabb pillanatokban. Az egyiket például az olaszok 5-3-as vezetésénél, és ezzel hosszú gólcsendet tört meg.

"Egy kevés gólos meccsen minden gól hangsúlyos, de én is éreztem, hogy megakadtunk, a fórjainkat nem játszottuk megfelelően, kicsit elkapkodtuk. Ezért úgy gondoltam, hogy bármennyivel is kockázatosabb egy átlövés, most annak kell következnie, mert az ő kapusuk nem mutatott extrát, hogy indokolt legyen félni tőle" – emlékezett vissza az olimpiai és világbajnok pólós.

Az InfoRádióban beszélt arról is, hogy az ilyen mérkőzéseken, ahol kevés gól esik, minden találat nagyon értékes, és sokat számít az ilyen helyzetekben a rutin is.

"Vagyunk annyira tapasztalt csapat, hogy tudjuk, ha a végén tudunk koncentrálni, akkor meg tudjuk fordítani, meg tudjuk nyerni a meccset, és ez így is lett. Ez mint tapasztalás szerintem nagyon értékes, hogy ezt együtt megéltük.

A siker másik hozama, hogy a nyolcas döntő első meccsen nem a Pro Reccóval találkozunk, már csak a hab a tortán"

– tette hozzá.

A Bajnokok Ligája nyolcas döntője, de előtte még vár feladat az FTC-re, a bajnoki finálé második összecsapása az után, hogy az első meccset nagy fölénnyel megnyerték a testvére, Varga Dániel által vezetett OSC ellen. Varga Dénes azonban arra figyelmeztetett, hogy az a meccs nem kiindulási alap, azt el kell felejteni.

"Sok szempontból sikerült meglepni az OSC-t, ami annak a meccsnek a nagy gólarányú sikeréhez vezetett. Ezzel szerintem egy kicsit lépéselőnyben vagyunk, mert ki tudja, hogy fogjuk-e még azokat alkalmazni, vagy előállunk-e új dolgokkal,

vakarhatja a testvérem a fejét, hogy most mit találjon ki"

– mondta Varga Dénes, és hozzátette, azt vallja, hogy egy döntőben az a csapat kerülhet előnybe, amelyik tud egy pici újat mutatni. Ugyanakkor biztos abban, hogy az OSC is lépni fog. "Nem állunk meg, nem ülünk a babérjainkon, a következő meccsre is teljes erőbedobással és fókusszal megyünk" – tette hozzá.

A bajnoki finálé és a BL nyolcas döntője után alig öt hét múlva már a válogatottban vár feladat a kiváló játékosra, hiszen kezdődik a vizes vb a Margitszigeten. A felkészülés sajátos lesz, mert szerinte egy világversenynek érdemes úgy nekimenni, hogy megelőzi egy alapozás, amivel fizikálisan fel lehet rá készülni, de erre most nem lesz idő, ami persze érvényes a válogatottak gerincét alkotó legjobb játékosokra: ők sem nem tudnak felkészülni.

"Még az is lehet, hogy más színvonalú lesz emiatt az egész, de ez van, most ezt kell megoldani. Annyi előnyünk talán van, hogy nekünk nem kell utazgatni a felkészülés miatt, a hazai közeg talán egy kicsit nyugodtabb felkészülést biztosít számunkra" – mondta az FTC pólósa.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás