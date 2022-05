A Real Madrid a lehető legrosszabb ómenként tekinthet a bíróra

Az angolok 4-3-re megnyerték az első meccset. Pepp Guardiola azóta is arra panaszkodik szinte minden nap, hogy a védelme nem teljes, sok a sérült, de úgy látszik a Bernabéuban a legjobb négyese tud kiállni. A City várható kezdő tizenegye: Ederson – Walker, Rúben Dias, Laporte, Joao Cancelo – Bernardo Silva, Rodri, Gündogan – De Bruyne – Mahrez, Foden. Legalábbis az angol lapok szerint.

A spanyolok abban egyetértenek, hogy Kyle Walker játszani fog, John Stones nem, illetve, hogy ismét kimarad Raheem Sterling, de inkább arra hajlanak, hogy Gabriel Jesus lesz a középcsatár, aki a legutóbbi három, a Real Madrid elleni mérkőzésén mindig szerzett gólt, s ebben az esetben Gündogan kimarad.

A Real Madridnál egyszerűbb a képlet, Nacho választása kézenfekvő Alaba hiányzása esetén, s Ancelotti tartja magát a korábbi BL-mérkőzések többségén bevált formációhoz, vagyis, hogy csak Karim Benzema és Vinícius Júnior legyen a tizenegyben igazi csatár, a pálya jobb szélén pedig ne Marco Asensio, ne is az Espanyol elleni bajnokin kiváló teljesítményt nyújtó Rodrygo, hanem Fede Valverde kezdjen. A csapat: Courtois – Carvajal, Eder Militao, Nacho, Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Valverde, Benzema, Vinícius.

Az este kilenc órakor kezdődő mérkőzést az olasz Daniele Orsato vezeti, ugyancsak olasz lesz a két asszisztens, a negyedik játékvezető, a VAR-szoba főnöke és a VAR-szoba második számú játékvezetője is. A vezetőbíró jelölésének aligha örültek a Real Madridnál. Ő vezette 2020 februárjában a két csapat egymás elleni, madridi BL-nyolcaddöntőjét, akkor a City nyert. A mostani szezonban mindkettőnek dirigált már egy Paris Saint-Germain elleni meccset, a City azt is megnyerte, mégpedig az Etihadban, a Madrid azt is elveszítette, a Parc des Princes-ben.