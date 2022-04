F1-szakértő Hamiltonról: ez házon belül sem magyarázható

Vámosi Péter szerint érdekesen alakul Max Verstappen párharca Charles Leclerc-rel, hiszen a holland pilóta minden második versenyét megnyeri, miközben a többi futamon kiesik, és ezzel a tendenciával nem lenne épp szokványos világbajnoki címet nyerni. De az eddigi nagy magabiztossága után a monacói autóversenyző egy „kifejezetten buta” hibát követett el, még ha igyekezett is menteni, ami menthető – tette hozzá a Racingline.hu főszerkesztője.

Miután a vb-pontversenyben vezető Leclerc kilenc körrel a vége előtt, a harmadik helyen haladva hibázott és a gumifalba csapódott, és végül csak hatodik lett, Verstappen 27 pontra csökkentette a hátrányát, míg a konstruktőrök között már csak 11 pont az előnye a Ferrarinak a Red Bull-lal szemben. Tekintve, hogy még tizenkilenc nagydíjhétvége van hátra, amiből kettő sprintfutamos, kijelenthető, hogy újra nyílt lehet a verseny. Vámosi Péter szerint amiatt, hogy a sprintfutamok alkalmával több helyezésért jár pont, azok szerepe felértékelődhet, és akár döntőek is lehetnek majd.

Az F1-szakíró megjegyezte, igaz, jelenleg az billenti az energiaitalosok felé a mérleget, hogy Sergio Pérez összeszedettebben megy – bár ugyanúgy „vízhordóként”, mint ahogyan a Ferrarinál Carlos Sainz kényszerül erre a szerepre –, abban nem hisz, hogy a mexikói érdemben beleszóljon a világbajnoki címbe, Carlos Sainzról nem is beszélve, aki még nagyobb lemaradásban van. „De legalább aláírták a szerződést a versenyhétvége előtt, mondhatni nyugodtan hátra is dőlhet” – jegyezte meg Vámosi Péter.

A McLaren sokat javított a szezonnyitóhoz képest, és tulajdonképpen George Russell pozíciója sem lett rossz, a brit pilóta negyedikként ért a célba, amivel az összetettben is a negyedik helyen áll. Lewis Hamiltonnak ugyanakkor csapnivaló hétvégéje volt, miután a pontszerzők közé sem tudott bekerülni, Toto Wolff csapatfőnöknek pedig – a leintés után – a csapatrádión kellett emiatt szabadkoznia a hétszeres világbajnoknak: „Tudom, hogy vezethetetlen az autó. Bocsánatot kérek, hogy ezzel kellett ma versenyezned, kimászunk ebből” – fogalmazott.

A Racingline.hu főszerkesztője a fentiekkel kapcsolatban azt mondta: rég volt ilyenre példa, de olyanra is, hogy Hamilton pont nélkül maradjon egy hétvégén, miközben akart. A brit mentségére írható szerinte, hogy nem jól jött ki az utolsó kerékcseréje, és ezáltal belekerült a mezőny sűrűjébe. „Érdemes lenne összeszednie magát, már csak George Russell-lel szemben is, mert ez házon beül sem magyarázható, és ebből, azt gondolom, nagyobb bajok is lesznek” – emelte ki a szakértő.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/SANNA