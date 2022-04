Novak Djokovic kiakadt a wimbledoni döntésen

A férfiak világranglistáját vezető Novak Djokovic őrült döntésnek nevezte, hogy a wimbledoni teniszbajnokság szervezői Oroszország ukrajnai háborúja miatt nem engedik indulni az orosz és fehérorosz játékosokat.

A házigazdák szerdán jelentették be a lépést, amely mások mellett olyan teniszezőket érint, mint az ATP rangsorában második orosz Danyiil Medvegyev vagy a nőknél negyedik fehérorosz Arina Szabalenka. A június 27. és július 10. között sorra kerülő füves pályás Grand Slam-torna szervezői az elsők a sportágban, akik kitiltották a két ország egyéni játékosait. A háború kitörése után ugyan az orosz és fehérorosz válogatottakat kizárták a nemzetközi versenysorozatokból, de a játékosok eddig egyénileg részt vehettek a tornákon, igaz, országuk zászlaját nem használhatták.

Djokovic, aki a háború sújtotta Szerbiában nőtt fel, azt mondta: a sportolók nem tehetnek a katonai konfliktusról.

"Mindig is el fogom ítélni a háborút, soha nem fogom támogatni, magam is a háború gyermeke vagyok" - fogalmazott a hazai tornáján, Belgrádban versenyző világelső. "Tudom, hogy ez milyen érzelmi megrázkódtatással jár, milyen traumákat szül. Szerbiában mindannyian tudjuk, mi történt 1999-ben. A Balkánon több háborúnk is volt a közelmúltban. Ezzel együtt nem támogatom a wimbledoni döntést, szerintem őrült. Nem eredményez semmi jót, ha a politika beavatkozik a sportba."

Az All England Lawn Tennis Club (AELTC) szerdai bejelentését a női, illetve férfi versenyeket szervező WTA és ATP is bírálta.

Az AELTC közölte: ha júniusig változnak a körülmények, átgondolja és szükség esetén módosítja a határozatot.

Nyitókép: MTI/AAP/James Ross