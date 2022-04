Kettős feladat előtt Michelisz Norbert: kipróbálja az e-autóversenyzést is

Kettős kihívás előtt áll Michelisz Norbert: a májusban kezdődő szezonban a WTCR-rel párhuzamosan az elektromos túraautó-bajnokságban, az ETCR-ben is rajthoz áll, mindkettőben a BRC Hyundai színeiben.

"Nagyon izgalmas lesz az idei év, borzasztóan várom a szezonkezdetet. Nagyon érdekes lesz nekem is felismerni, milyen gyorsan boldogulok az új elektromos túraautóval. Ami biztos, hogy nagyon izgatott vagyok és nagyon motivált a szezonkezdet előtt" – mondta érdeklődésünkre a túraautó-világkupa sorozat 2019-es győztese.

Michelisz Norbert azt is felidézte, hogy már tavaly szóba került az indulása az ETCR-sorozatban, amikor arról tárgyaltak a Hyundai Motorsporttal, hogy 2022-ben milyen lehetőséget és szerepkört szánnak a magyar pilótának. Amikor pedig idén az év elején véglegesítették a versenynaptárt, és kiderült, hogy kombinálni lehet a két bajnokságot, akkor kezdtek a felek arról beszélni, hogy mi lenne, ha mindkét bajnokságban versenyezne Michelisz Norbert.

"Nekem nagyon megtisztelő volt önmagában a felkérés, ha egy ilyen gyártó bizalmat szavaz nekem, szakmai szempontból elismerés, versenyzőként pedig nagyon örültem a lehetőségnek, mert nagy kihívás, és

ki tudja, hogy milyen irányba megy majd a túraautózás.

Amikor van ilyen szakmai lehetőség, akkor ezt meg kell ragadni, függetlenül attól, hogy ez logisztikában vagy szabadidőben okoz-e nehézségeket" – mondta a Hyundai versenyezője.

A kettős terhelés miatt viszont pályafutása legsűrűbb tesztszezonja van mögötte, február közepe óta kilenc alkalom ült autóba a WTCR- és ETCR-tesztnapon. Michelisz Norbert azt egyelőre nem tudja, hogy a két sorozatból melyikre helyez nagyobb hangsúlyt, ez függ majd az eredményektől is.

"A WTCR-szezont felkészültebben várom, mint az ETCR-t, mert jobban ismerem az autót meg a közeget, de

hogy ez eredményekben megmutatkozik-e, azt nem tudom megmondani.

Függetlenül attól, hogy hogyan alakul egyik vagy másik szezonom, lehetőségem lesz arra, hogy mind a két bajnokságban teljes erőbedobással szerepeljek. Nyilván, ha nagy lesz a kontraszt az eredmény tekintetében, és erőforrást meg kapacitást kell allokálni, akkor igyekszem én is arra a bajnokságra összpontosítani, ahol nagyobb esély van az átütő sikerre, de egyelőre én úgy érzem, hogy nem befolyásolja egyik bajnokság a másikat" – jelentette ki a legsikeresebb magyar autóversenyző.

Az idén a spanyol Mikel Azcona lesz a csapattársa, Michelisz Norbert nagy harcra számít, mert nagyon motivált az új csapattársa, nagyon gyors, tehetséges és nagyon rámenős, ezért biztos abban, hogy a WTCR-ben is vár majd rá kihívás bőven.

"Rengeteg világbajnok, nagyon magasan jegyzett csapattársam volt már, és minden egyes alkalom új lehetőséget teremtett arra is, hogy új dolgokat ellessek és újfajta megközelítést alkalmazzak a saját vezetéstechnikámban is, és én azt látom, hogy Azcona esetében is ez ugyanígy lesz" – mondta Michelisz Norbert, és hozzátette, csapattársa nagyon gyorsan alkalmazkodott az új közeghez, az új autóhoz, ezért nagyon erős ellenfélként számol vele, de az eddigi együttműködésük is jobb volt, mint amire számított.

"Nagyon jól tudtunk eddig együtt dolgozni a tesztek alkalmával, ami az idei autó technikai hátterére és lehetőségeire is pozitív hatással volt. Nyilván tesztek alatt könnyű jó viszony fenntartani, év közben, amikor majd ugyanazokért célokért harcolunk és közelebb kerülünk versenyben egymáshoz, mint amit szeretnénk, akkor adódhatnak nehéz helyzetek, de én úgy gondolom, hogy sikerült egy nyitott és jó kapcsolatot kialakítanunk, ami egy jó alap a szezon közbeni versengésre vagy akár az együttműködésre is" – mondta.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt