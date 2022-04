Elvesztette a Fehérvár első hazai osztrák bajnoki döntős meccsét

A Hydro Fehérvár AV19 5–3-ra kikapott a vendég Red Bull Salzburgtól az osztrák jégkorongliga (ICEHL) döntőjének második mérkőzésén, így 0–2-re áll összesítésben az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban, amely szombaton folytatódik az osztrák együttes otthonában.

Döntő, 2. mérkőzés

Hydro Fehérvár AV19-Red Bull Salzburg (osztrák) 3-5 (1-1, 1-2, 1-2)

Hári (12., 23.), Petan (54.), illetve Brennan (19.), Schneider (25., 58.), Lebler (28., 55.)

A négy győzelemig tartó párharc állása: 2–0 a Salzburg javára.

Két napja Salzburgban a házigazda a 85. percben - minden idők leghosszabb osztrák fináléjában, éjszakába nyúlóan, kétszeri hosszabbításban - diadalmaskodott, most pedig a Bajnokok Ligájába is bejutott Fehérvár történetének első hazai döntőjén léptek jégre a csapatok. Telt ház, közel 3200 néző zsúfolódott össze az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban, és már az is biztos volt, hogy a hétfői, negyedik találkozóra sem lehet jegyet kapni.

Eleinte mezőnyfölényben voltak az alapszakaszgyőztes vendégek, a Volán nehezen tudott helyzetet kialakítani, még lövésig eljutni is problémát okozott. Aztán váratlanul, a 12. percben Hári János villant. Még a szünet előtt egyenlített a Salzburg, Terrence Brennan szép csel után lőtt a jobb felső sarokba, majd "beszólt" a hazaiak kapusának, Rasmus Tirronennek, ezért tízperces büntetést kapott.

A második harmad elején ismét Hári volt a főszereplő, ezúttal a hosszú sarkot választotta. Csakhogy öt perc alatt fordítottak az osztrákok. Előbb Peter Schneider takarásból talált be, majd Brian Lebler maradt üresen és nem hibázott. Nagy védelmi hiba volt. A 32. percben Braeden Shaw, a hazaiak csatára kapott végleges kiállítást, a játékvezetők videózás után döntöttek úgy, hogy szabálytanul ütközött Mike Dalhuisennel, aki egy rövid ideig mozdulatlanul feküdt a jégen, végül saját lábán ment ki a cserepadra. Sikerült kivédekezni a szabályok szerint öt percig tartó emberhátrányt, ugyanakkor több esetben a hazai szurkolók nemtetszésüket fejezték ki a bírók ténykedése miatt.

A harmadik harmad elején beszorult a Volán, ám a játékrész derekán iramot váltott, és az 54. percben sikerült egyenlíteni. Emberelőnyben a támadóharmadban elhozott buli után Hári ezúttal Alex Petan elé játszott, aki a rövid felső sarokba lőtt. Korai volt az öröm, mert 59 másodperc múlva megint jött Lebler, és szerencsés gólt ütött laposan. A hajrában lehozta kapusát a Fehérvár, ám gólt kapott belőle, és így eldőlt a csata.

