Lipcsei Péter 50 éves, és nem rejti véka alá a véleményét a fiatalokról

Az 50. születésnapját március 28-án ünneplő, a másodosztályú Soroksár szakmai munkáját lassan 5 éve irányító szakemberrel játékospályafutásáról, az edzőség kihívásairól, illetve a magyar labdarúgás jelenlegi helyzetéről is beszélgetett az M4 Sport.

Sorra veszik az egykori futballista állomáshelyeit. Mint a beszélgetés leszögezi, a 18 éves önmaga elégedett lenne a pályafutásával.

„Nem gondoltam volna, hogy csúcstartó leszek a Fradiban a 649 meccsemmel, és emellett még négy évet külföldön is játszhatok” – mondta Lipcsei Péter. Az is kiderül, hogy a 92-ben bajnoki címet nyerő csapat a legerősebb Ferencváros, amiben játszott.

Föleleveníti a portó jó kezdést, majd azt, ahogy a térdszalagszakadás törést okozott a pályáján.

„Nincsenek olyan edzések, amit egy magyar edző ne tudna megcsinálni” – mondja a szakmájáról.

A fiatalokról markáns véleménye van.

„Az első osztályban kevés játéklehetőséget kapnak a fiatalok. 18-19 évesen még nem érettek rá a legtöbben, viszont sok esetben hamar el is száll velük a ló. Nálam is sok olyan van, akit be kell tenni, mert kötelező 2002-ben született játékosnak játszania. (...)

Sokan visszaélnek a helyzettel.”

Azt sem tagadja, hogy ő sem volt ma született bárány annak idején.

Hozzáteszi: „A mostani magyar fiatalok keveset foglalkoznak a labdarúgással. Azt hiszik, ha megvan a másfél órás edzés az elég, még meccset sem néznek, hiába kérem őket.”

