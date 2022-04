Fazekas Róbert: már a végét jártam

Az Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes diszkoszvető szíve genetikai eredetű betegség miatt gyengült le. Idővel egyre biztosabbá vált, hogy csak a transzplantáció segíthet rajta. Németországból kapta a donorszervet, és decemberben műtötték meg, majd januárban hagyhatta el a kórházat.

A Blikknek arról számolt be, hogy napról napra egyre jobban érzi magát. "Gyakorlatilag minden nap mozgok az orvosi javaslatok alapján, hat-hét kilométert sétálok, kerékpározok, lassan a futást is elkezdhetem, és a ház körüli teendőket, a kerti munkát is elvégzem. Fizikálisan még utol kell érnem magam, sokszor azt érzem, én előbb elfáradok, mint az új szívem. De ha így halad tovább a rehabilitációm, egy év múlva ismét teljes értékű leszek."

Korábban steril szobában gyógyult, a családjával sem találkozhatott. Emberek közé továbbra sem megy, de a legfontosabbnak azt tartja, hogy a kislányát újra megölelheti.

"Én úgy érzem, gyakorlatilag visszakaptam az életemet.

Akármennyire akarnám szépíteni, a végét jártam, ha nem kapok új szívet, sok jóra nem számíthattam volna. Most viszont jobban érzem magam, mint mondjuk hat évvel ezelőtt."

A korábbi atléta állást is keres. "Korábban dolgoztam őrző-védő cégnél is, ez most már például nem jöhet szóba. Konkrétumok még nincsenek, de ajánlatok már vannak" - tette hozzá.

