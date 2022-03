Japán és Szaúd-Arábia kijutott a vb-re, s ez csak a kezdet

EURÓPA: Az UEFA tagszövetségeiből 13 szerepelhet a világbajnokságon, tízen már biztosan érdekeltek a jövő pénteki, dohai sorsoláson. A további három helyért, az oroszok kizárása után, tizenegy csapat vetélkedik. A két négyes és egy hármas csoport győztese jut el Katarba.

Az A jelű csoportban ma egy mérkőzést rendeznek, Cardiffban Wales fogadja Ausztriát. A párharc győztese majd a Skócia–Ukrajna mérkőzés győztesével találkozik, de csak júniusban, mert az ukrajnai háború miatt ez utóbbi találkozót elhalasztották. A csoportdöntőt, természetesen, csak ez után tudják megrendezni, várhatóan szintén júniusban.

A B csoportban ma este a svédek a cseheket fogadják, a meccs győztese kedden Varsóban játszik majd a lengyelekkel, a vb-re jutásért.

A C csoport az egyedüli, amelyben teljes a mezőny és ma és kedden be is fejezik a csatározást. A két, tulajdonképpeni elődöntőben Olaszország (Palermóban) Észak-Macedóniával, Portugália pedig (Portóban) Törökországgal játszik. A két győztes öt nap múlva, vagy Konyában, vagy Portóban mérkőzik egymással.

DÉL-AMERIKA: Brazília és Argentína már továbbjutott, még két csapat biztosan eljut Katarba, a selejtezők ötödik helyezettje pedig interkontinentális selejtezőt játszhat majd. Ecuador legrosszabb esetben is ötödik lesz, egyelőre a harmadik helyen áll, 25 ponttal. Uruguaynak 22, Perunak 21 pontja van, Chile (19), Kolumbia (17), Bolívia (15), Paraguay (13) és Venezuela (10) kiesésre áll, utóbbi kettő már nem is juthat tovább. Bolívia esetleg még pótselejtezős lehet – matematikailag.

A ma késő esti, illetve péntek hajnali párosítás: Uruguay–Peru, Kolumbia–Bolívia, Brazília–Chile, Paraguay–Ecuador, Argentína–Venezuela. Az utolsó forduló menetrendje keddről szerdára: Peru–Paraguay, Venezuela–Kolumbia, Bolívia–Brazília, Chile–Uruguay és Ecuador–Argentína.

CONCACAF-ZÓNA: Még három forduló van hátra, kilenc pontot lehet szerezni, ami nagyon sok. Kanada vezeti a nyolccsapatos mezőnyt, legalább az interkontinentális selejtezőben biztosan érdekelt lesz, de valószínűbb, hogy egyike lesz a három, egyenes ágon továbbjutónak. Kanada (25) mögött az Egyesült Államok (21) és Mexikó (21) áll, negyedik Panama (17). Nagy fordulatnak kellene jönnie, hogy a mostani első három elbukja a selejtezőket, Panama Costa Ricával (16) nagy harcot vív a pótselejtezős helyért. Péntek hajnalban, aztán hétfő hajnalban és végül csütörtök hajnalban játszanak, a három nagy már nem tusakodik egymással.

AFRIKA: A helyzet egyszerű, a legjobb tíz csapatot öt párba sorsolták, mindegyikben oda-visszavágós alapon rendeznek két meccset. Az elsőt pénteken, a másodikat kedden. A január-februári Afrikai Nemzetek Kupája két döntőse egymás ellen mérkőzik. Az Egyiptom–Szenegál páron kívül a többiek: Kamerun–Algéria, Ghána֪–Nigéria, Kongói DK–Marokkó és Mali–Tunézia.

ÁZSIA: Az A-csoportban Dél-Korea 2-0-ra megverte Iránt, korábban már mindkét válogatott kijutott a világbajnokságra. Estére az is eldőlhet, hogy az Arab Emírségek lesz a harmadik a csoportban, s játszhat az interkontinentális pótselejtezőre jutásért, de erre még egyelőre Libanonnak és az éppen az Arab Emírségek válogatottját fogadó Iraknak is van esélye.

A B csoportban Japán 2-0-ra megverte Sydney-ben az ausztrálokat, ezzel minden eldőlt a csoportban. Japán és Szaúd-Arábia 2022-ben is vb-résztvevő lesz, Ausztrália pedig játszhat az interkontinentális pótselejtezőért. Ebben a csoportban az utolsó, keddi fordulónak nincsen jelentősége.

ÓCEÁNIA: A tét egyetlen, pótselejtezős hely, Vasárnaptól négy csapat játszik az egy helyért, két elődöntőt és egy döntőt rendeznek, Dohában, semleges pályán. A résztvevők: Salamon-szigetek, Tahiti, Új-Zéland, valamint negyedikként a ma esti Fidzsi-szigetek–Pápua Új-Guinea találkozó győztese. A döntetlen utóbbinak kedvez.

Nyitókép: Mohamed Farag – FIFA/FIFA/Getty Images