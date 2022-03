Történelmi pillanat a hazai kosárlabda életében

A keddi eseményen Szalay Ferenc, az MKOSZ elnöke köszöntőjében történelmi pillanatnak nevezte a Magyar Kosárlabdázás Házának a megnyitását. „Tíz éve a költségvetésünk 198 millió forint volt, és 22 ezer sportoló tartozott hozzánk. Most 90 ezer sportolónál tartunk, ennek a fele gyermek, az MKOSZ mögött pedig 150-200 támogató cég és szervezet áll. Az elmúlt évtizedben csaknem 200 milliárd forint folyt be a szövetséghez a társasági adóból, most pedig új otthonra leltünk” – sorolta Szalay Ferenc.

Sárfalvi Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára elsőként a megalapításának 80. évfordulóját ünneplő kosárszövetséget köszöntötte. „Boldog születésnapot a nyolcvanéves magyar kosárlabdának, amelyben az egyik legnagyobb sportlétesítmény-fejlesztés zajlik, többek között a TAO-támogatásnak is köszönhetően” – tette hozzá.

Andreas Zagklist, a nemzetközi szövetség (FIBA) főtitkára kiemelte, nagy nap ez a magyar és a nemzetközi kosárlabda számára. „Magyarország 1935 óta tagja a most 90 éves FIBA-nak, és 10 Európa-bajnoki érme mellett úttörő szerepet játszik a 3x3-as szakág fejlődésében is. A FIBA elismerésül tavalytól három éven át korosztályos vb-ket bonyolít le Debrecenben, ahol az idén a női U17-es mezőny találkozik” – fejtette ki.

Kamil Novak, a FIBA európai szekciójának főtitkára is méltatta az MKOSZ 1942. november 10-én történt megalakulását, melyet azóta számos eredmény és esemény követett. „Jelen lehettem az MKOSZ 75. születésnapján és a székesfehérvári edzőközpont átadóján is, kíváncsi vagyok, mi lesz a következő lépés” – tette hozzá.

Az MKOSZ küldöttgyűlése 2018-ban döntött úgy, hogy mivel a szövetség kinőtte korábbi székhelyét a Magyar Sportok Házában, új bázisra van szükség. A budaörsi épület korábbian a Pannon GSM irodaháza volt, melynek egykori szerverterme kosár- és rendezvénycsarnokká alakult át. Több mint 300 négyzetméteren találhatók irodák és kiszolgáló létesítmények, és itt nyílik meg nyáron a sportági múzeum is. Ebben lehet majd megtekinteni többek között az 1955-ös, magyar aranyéremmel zárult budapesti Eb döntőjének az eredeti jegyzőkönyvét is, melyet Andreas Zagklist és Kamil Novak adott át kedden Szalay Ferencnek.

A Magyar Kosárlabdázás Házának megvásárlása és felújítása kormánysegítséggel, a látvány-csapatsportágak társasági adóból történő támogatási lehetőségének felhasználásával történt 4,1 milliárd forintból, és 48 cég ajánlotta fel hozzá az adójának egy részét támogatásként.

A nap folyamán, 15 órakor az új székházban sorsolják ki a július 9. és 17. között Debrecenben sorra kerülő U17-es női világbajnokság csoportjait.

Nyitókép: Augustas Cetkauskas/Getty Images