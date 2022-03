Épp most kerül ki az utolsó orosz összetevő a Forma-1 főztjéből

Még nem jelentette be a Forma-1-es Haas csapat, hogy megtartja-e orosz pilótáját, Nyikita Mazepint az új idényre, de már nincs sok ideje dönteni, jövő csütörtöktől a szezonnyitó helyszínén, Bahreinben tesztel a mezőny.

Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője az InfoRádióban elmondta, a teszt előtt tényleg minden eldől, mivel erre ígéretet tett az amerikai kiscsapat vezetője.

"Sőt, elég konkrét utalás történt arra is, hogy ki kerül Nyikita Mazepin helyére, mivel megosztottak a közösségi médiában egy Pietro Fittipaldi-képet" - árulta el a szakíró. Fittipaldi egyébként kétszer beugró is volt a csapatnál Romain Grosjean sérülései után, és bár nem volt eredményes, a csapat is "leszállóágban volt", a brazil pedig "derekasan helyt állt". Most viszont egy egész évadot bizonyíthat, a Schumacher, Fittipaldi duó neve pedig a sportágban egyébként sem cseng rosszul; ismert, előbbi édesapja Michael Schmuacher hétszeres egyéni világbajnok, nagybátyja, Ralf Schumacher szintén pilótája volt a száguldó cirkusznak, Pietro Fittipaldi nagyapja szintén világbajnok F1-pilóta volt, nagybátyja pedig - Christian - a száguldó cirkusz pilótája volt egy ideig. "Ha a hozzáveszem Max Verstappent, 1994-ben versenyzett egymás ellen ez a három családnév" - utalt ezzel Vámosi Péter arra, hogy Jos Verstappen is F1-pilóta volt a kilencvenes években.

A szakíró beszélt még Max Verstappen 2028-ig történt szerződéshosszabbításáról is a Red Bullnál.

"Ez brutális. Pláne, hogy ugyanabba a holdudvarba tartozik gyerekkora óta.

A Toro Rossónak hívott csapatban kezdte, és amint átugrott az anyacsapathoz Danyiil Kvjat helyére, még akkor óriási szenzációként megnyerte az első versenyét, tavaly pedig vitatható körülmények között, de világbajnoki címet szerzett. Azt gondolom, érthető a ragaszkodás hozzá. Olyan a helyzet, mint Jim Clark és a Lotus kapcsolódása esetében" - vont párhuzamot Vámosi Péter.

Felidézte, a csapat és a pilóta sok mindent megértek együtt, de a Hondára váltással összejött minden, türelmesek voltak.

Kicsit túlzásnak tartja ugyanakkor, hogy máris akkora fizetése lesz, mint Lewis Hamiltonnak, de "végül is megéri a pénzét".

Nyitókép: Dan Mullan/Getty Images