Az oroszok és fehéroroszok eltiltását kérik minden sporteseménytől

„Oroszország ukrajnai inváziója – melyet Fehéroroszország támogat – egyértelmű megsértése az olimpiai és a paralimpiai chartának. Olyan cselekedet, amelynek szigorú következményei kell, hogy legyenek” – írták ukrán és más nemzetiségű sportolók a Thomas Bach NOB-elnöknek és Andrew Parsons IPC-elnöknek címzett nyílt levélben, emlékeztetve, hogy az ukrán sportolók és családtagjaik „komoly veszélyben” vannak és már kapcsolatba lépni is nehéz velük, mivel a többségük óvóhelyen tölti a napjai nagy részét.

„Ha nem tesznek semmit, azzal azt üzenik a világ összes sportolójának, hogy Oroszország és Fehéroroszország érdekeit előbbre valónak tartják, mint a sportolók érdekeit. Az önök örökségét a mostani cselekedeteik határozzák meg” – áll a levélben.

A NOB már korábban közölte, hogy a nemzetközi sportszövetségek törölhetik, vagy áthelyezhetik azokat a sporteseményeket, melyeket Oroszországban, vagy Fehéroroszországban rendeztek volna, illetve jelezte, a nemzetközi sporteseményeken tilos kitenni az orosz és a fehérorosz zászlót.

Paralimpia: „keményen dolgoznak a színfalak mögött”

Ukrajnából húsz paralimpikon szerepelne a kínai fővárosban. Craig Spence, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság szóvivője jelezte: reméli, hogy a logisztikai nehézségek ellenére az érdekeltek megérkeznek Pekingbe a megnyitóra. Biztonsági okok miatt egyik fél sem közölte, hogy a delegáció jelenleg hol tartózkodik.

„Rendszeres párbeszédet folytatunk Ukrajnával a játékokon való részvételükről. Keményen dolgozunk a színfalak mögött, hogy idejussanak” – tette hozzá Spence.

Az orosz hadművelet következtében nem indulnak repülőjáratok Kijevből, míg a koronavírus-járvány miatt kialakított szigorú pekingi buborékrendszerbe csak kijelölt repterekről lehet beutazni.

Teniszszövetség: nincs joguk a részvételre sem

Az Ukrán Tenisz Szövetség levelében jelezte, hogy az intézkedést azért javasolják, mert az oroszok és a fehéroroszok az elmúlt napokban „példátlan, cinikus és véres” támadást hajtottak végre Ukrajna ellen. Kiemelték: civilek halnak meg, köztük nők és gyerekek, az infrastruktúra összeomlik. „Oroszországnak és Fehéroroszországnak nincs joga nemcsak nemzetközi versenyek rendezésére, hanem a külföldi egyéni és csapatviadalokon való részvételre sem” – írta az ukrán szövetség.

Az ITF egyelőre nem reagált a levélre.

Ahogyan arról beszámoltunk, a legfrissebb férfi ranglistán éppen most került az élre az orosz Danyiil Medvegyev, letaszítva onnan a szerb Novak Djokovicot, míg Andrej Rubljov a hatodik. A nőknél a fehérorosz Arina Szabalenka a harmadik, az orosz Anasztaszija Pavljucsenkova pedig a 14. helyen áll. A FINA elvette az oroszoktól a junior úszó vb-t A vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szövetség azt közölte, hogy a döntés előtt egyeztetett a sportolókkal és más érdekeltekkel. „A FINA a jövőben semmilyen eseményt nem tart Oroszországban, ha ez a súlyos válsághelyzet folytatódik” – tette hozzá közleményében.



Az már a múlt pénteken eldőlt, hogy az orosz férfi vízilabda-válogatott március 8-án nem Szentpéterváron játszik a görögökkel a világligában. Továbbá elmarad a szinkronúszók és műugrók világkupa-sorozatának kazanyi versenye, amelyet április 8. és 10. között rendeztek volna. Lemondott az Európai Cselgáncs Szövetség orosz elnöke A judoinfo.hu szaklap híradása szerint Szergej Szolovejcsik sportdiplomata – aki 2007 óta töltötte be az EJU vezetői posztját – a szervezet végrehajtó bizottságának vasárnapi rendkívüli ülésén nyújtotta be lemondását, miután Oroszország múlt csütörtökön hadműveletet indított Ukrajna ellen. A testület online ülésén – Szergej Szolovejcsik javaslata alapján – egyhangúlag úgy döntött, hogy ideiglenesen a 67 éves német alelnököt, Otto Kneitingert bízza meg az elnöki feladatok ellátásával.



„Ma Európa minden népe, beleértve az Európai Judo Szövetség családját is, olyan helyzettel néz szembe, amely tragédiájában példátlan. Szívfájdalommal látjuk a testvéri országokban élőket meghalni. És imádkozunk Istenhez, hogy legyen vége az emberi szenvedésnek” – áll Szergej Szolovejcsik közleményében.



„A dzsúdó mindig is nemzetközi erő volt a béke támogatásában. Ebben a hihetetlenül nehéz politikai helyzetben erősebbnek és egységesebbnek kell lennünk, mint valaha. Úgy gondolom, hogy a sorainkon belüli egység megtartásához le kell mondanom az EJU elnöki posztjáról. Biztos vagyok benne, hogy a jóindulat győzni fog. Arra kérlek benneteket, kedves barátaim és munkatársaim, hogy tegyétek félre a bennünk most elhatalmasodó érzelmeket, és találjátok meg az erőt a szívünkben elveszett béke helyreállításához” – tette hozzá a távozó elnök. Korábban a sportági világszövetség visszavonta Vlagyimir Putyin orosz elnök tiszteletbeli elnöki címét.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására.

Nyitókép: MTI/EPA/Justin Lane