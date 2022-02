Lanzafamének elege lett, búcsúlevelet is írt

Korábban a Budapest Honvédban és a Ferencvárosban is futballozó Davide Lanzafame múlt hét szombaton feltűnt a Bozsik Arénában, a Honvéd–Gyirmót bajnokin. Akkor sokan abban reménykedtek, hogy a 35 éves csatár visszatér korábbi sikerei színhelyére, de szerdán bejelentette: visszavonul a labdarúgástól – írja a Nemzeti Sport.

Lanzafame először 2013 januárjában szerződött Magyarországra, akkor fél évre kölcsönbe a Cataniától a kispestiekhez, akik 2016-ban végleg megszerezték a játékjogát. Ezután 2018-ban a Ferencvároshoz igazolt, majd visszatért a kispestiekhez, majd 2020 augusztusában távozott, és az Adana Demirspor labdarúgója lett. Törökországot tavaly februárban hagyta el, hogy csatlakozzon a Serie B-ben szereplő Vicenzához, ám pár hete szerződést bontott.

A játékos a Budapest Honvéddal (2016–2017) és a Ferencvárossal (2018–2019) is nyert bajnokságot, valamint kétszer is az NB I gólkirálya volt (2017–2018, 2018–2019). A kispestiekkel a bajnokság mellett Magyar Kupát is nyert a 2019–2020-as idényben. A búcsúlevél „Régen találkoztunk. Kiskorom óta az életem része voltál. Megadtad a lehetőséget, hogy férfivá érjek, hogy sok helyre elutazzak, hogy különböző emberekkel és kultúrákkal találkozzak. Megörvendeztettél, izgatottá tettél, ugyanakkor sokszor elestem és sírtam miattad. Több voltál, mint sport.

Tisztelettel tartozom neked, ma még inkább, mint a múltban, mert 35 évesen úgy érzem, elbúcsúzhatok tőled. Ez egy olyan utazás volt, amit sohasem felejtek el. Nagy bátorság kellett ahhoz, hogy meghozzam ezt a döntést, de a boldogság, hogy a részesed lehettem, nagyobb.

Kötelességem, hogy köszönetet mondjak a szüleimnek, a testvéremnek, a feleségemnek, a lányaimnak, akik folyamatosan támogattak az úton, ami nem volt mindig egyszerű. Nagyszerűek voltatok hozzám. Végül, köszönöm, olasz labdarúgás, hogy ennyire szerethetlek. Mindig szerves része maradsz az életemnek” – áll a búcsúlevelében.

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs