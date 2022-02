Nő az elégedetlenség az olimpiai karanténszabályok miatt

Nem tisztelik az emberi jogokat: ezzel vádolja a kínai szervezőket Jukka Jalonen, a finn hokicsapat edzője. Marko Anttila, a finn csapat sztárja már több mint két hete van karanténban.

"Tudjuk, hogy teljesen egészséges és bevetésre készen áll, ezért úgy gondoljuk, hogy Kína valamiért nem tartja tiszteletben az emberi jogait, és ez nem egy jó helyzet" – mondta Jalonen a CNN-nek, hozzátéve, hogy a csapatorvos szerint Anttila már nem fertőző, miután 18 napja volt először pozitív a tesztje.

A biztonság érdekében teszik, mondják a kínaiak

Csao Licsien kínai külügyi szóvivő elutasítja a vádakat: azt mondja, a Pekingben alkalmazott szigorú szabályok meghozásának oka az volt, hogy minél jobban vissza tudják szorítani a fertőzés terjedését, ezzel lehetővé téve a játékok zavartalan megrendezését.

A hokijátékos egyike annak a 159 sportolónak, aki Pekingbe érkezését követően pozitív tesztet produkált helyi idő szerint kedd reggelig: összességében 333 az olimpiához köthető személyt szűrtek ki az érkezéskor, majd az olimpiai buborékon belül napi szinten végzett tesztek során. A buborék 10 ezer sportolót, a média képviselőit és hivatalos személyeket zár el: a zárt rendszerben evő, dolgozó és utazó emberek

nem lépnek semmilyen kapcsolatba helyiekkel.

Több ezer fős, önkéntesekből és az olimpián dolgozókból álló csapat működteti a rendszert, melynek az is célja, hogy arról, akiről a buborékba kerülése után derül ki, hogy hordozza a vírust, gyorsan megtudják, hogy fertőzött. Egy, a buborékban kialakuló járványgóc a teljes olimpiát lehetetlenítené el, márpedig Kína számára most kritikus fontosságú, hogy az igen ragályos omikron időszakában ezt meg tudja akadályozni. A siker ugyanis az egyébként egyre többet kritizált zéró Covid-stratégiát igazolná a külvilág felé.

Karanténból ki, majd be

Azon sportolók számára ugyanakkor, akik olyan országokból érkeztek, melyekben többé-kevésbé a járvánnyal való együttélés szabályai érvényesek, ez a szigor nehezen kezelhető.

Van, akinek egyenesen az olimpiai álmok feladását jelenti.

A lengyel gyorskorcsolyázó, Natalia Maliszewska lemaradt versenyéről, mivel nem sokkal az után, hogy kiszabadult a karanténból, újra karanténkötelessé vált. Pénteken két negatív teszt után kiengedték, de vasárnap újra karanténba került, mivel pozitív lett az eredménye.

"Nem értem az egészet, nem hiszek már sem a tesztekben, sem az olimpiában. Ez egy vicc. Remélem, aki intézi az egészet, jól szórakozik. A szívem és az agyam sem bírja ezt már elviselni" – írta Twitterén.

A szervezők szerint két, legalább 24 óra különbséggel végzett negatív teszt birtokában lehet a karanténból kiszabadulni. A NOB és a kínai szervezők igyekeznek megoldani a felmerülő problémákat és még jobbá tenni a rendszert, hangzott el egy sajtótájékoztatón, de ez már nem segít Maliszewskán.

A körülményeket kritizálják

Az olimpikonok a karanténkörülmények miatt is panaszkodnak: Valerija Vasznyecova biatlonista az Instagramon panaszkodott.

"Ez az, amivel az elmúlt öt napban reggelire, ebédre és vacsorára etettek. Nem adnak nekünk más étkezési lehetőséget.

A csontjaim kilógnak. Nagyon sápadt vagyok, és hatalmas fekete karikák vannak a szemem körül.

Azt akarom, hogy ennek az egésznek vége legyen. Minden nap sírok. Nagyon fáradt vagyok" – írta egy tálcáról készült fotó mellé, amelyen hús, tészta és burgonya látható.

A külügyi szóvivő ugyanakkor védelmébe vette intézkedéseiket, szerinte azokat a WHO is csak dicsérni tudja. Az esetek ugyanakkor aláhúzzák, milyen nehéz olimpiát tartani pandémiás időkben. Most már a sportolók számára is egyértelmű, hogy az olimpián való részvétel egy világjárvány idején milyen áldozatokkal jár. Egy hétfő este Pekingben az Instagramra feltöltött videóban Vincent Zhou amerikai műkorcsolyázó közölte, hogy pozitív lett a tesztje.

"Minden óvintézkedést megtettem, amit csak tudtam, annyira elszigeteltem magam, hogy az elmúlt egy-két hónapban érzett magány időnként megsemmisítő volt. A helyzet, a fájdalom eléggé őrületes... de felismertem, hogy ez egyáltalán nem határoz meg engem, mint sportolót, mint embert" – írta.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/David J. Phillip