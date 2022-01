Magyarországon már 1 millió ember fut

Két év alatt 850 ezerről egymillióra bővülhetett a szabadidejükben rendszeresen futók száma Magyarországon, a nemzetközi utcai futóversenyek által generált bevétel azonban az ötödére esett vissza - írja pénteki számában a Világgazdaság.

Emlékeztetnek arra, hogy bevásárlási lázzal indult a sportszerpiacon a pandémia, 2020 márciusában és áprilisában a kerékpárok és az otthoni fitneszeszközök hirtelen hiánycikké váltak.

A szabadtéri sporteszközök iránt felpörgött kereslet nem enyhült azóta sem, a tömeges futóláz tartósnak bizonyult, olyannyira, hogy már akár egymillióan is lehetnek hazánkban azok, akik hetente legalább kétszer futnak néhány kilométert - nyilatkozta a VG podcast stúdiójában Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda (BSI) versenyigazgatója.

Amint júniustól a járványügyi intézkedések lehetővé tették, minden elmaradt versenyt meghirdettek utólag, ám a résztvevők száma látványosan csökkent. Mindez érzékenyen érintette a bevételi oldalon hiányzó milliárdok miatt a versenyszervezőket, és a rendkívül jól költő futóturisták érkezésében érdekeltek széles körét.

A járvány előtti utolsó teljes évben, 2019-ben már négymilliárd forintra taksálták azt az összeget, amelyet a nemzetközi futóversenyek generáltak Budapesten.

Bár világszerte újraindulnak a nemzetközi utcai futóversenyek, a nevezők száma mindenütt jellemzően csak a 30-50 százaléka a Covid-járvány előttinek - mondta Kocsis Árpád.

Az utazási szabályok gyorsan és részben eltérően változnak, nehéz tervezni, a BSI mégis minden szokásos futóversenyét meghirdette. Egyelőre nem költenek nemzetközi reklámkampányokra, de figyelik a híreket, és amint lehetséges, azonnal reagálnak a változásokra. A futók részéről így is nagy az érdeklődés, sokan készülnek külföldről is Budapestre, de a legfőbb küldő országok sorrendje most más: élre törtek a szomszédos és a közeli országok. Sok horvát, szlovén, lengyel és ukrán futó érkezett a közelmúltban lezajlott programokra, viszont jóval kevesebb brit, francia és német - írja a lap.

