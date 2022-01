A Fradi a mumusánál kezdi ma a 2022-es futballévet

A címvédő zöld-fehérek nemzetközi kupaszereplése miatt a 4. fordulóból elhalasztott mérkőzésen mutatkozik be hivatalos találkozón a Fradi új edzője, az orosz Sztanyiszlav Csercseszov. A legutóbbi külföldi állomáshelyén, a varsói Legiánál az első adandó alkalommal bajnoki címet nyerő edző nem tudja a legerősebb csapatát pályára küldeni, mivel az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő három játékosával, a tunéziai Aïssa Laidounival, valamint a marokkói Mmaee fivérekkel, Ryannal és Samival még csak nem is találkozott személyesen. Biztos, hogy ők hárman még a hétvégi, Újpest elleni derbin sem állnak majd rendelkezésre.

A Ferencváros egyébként – eddig, hiszen még tart az átigazolási időszak – egy játékossal erősített a télen. A nigériai Fortune Akpan Bassey előző ősszel a cseh bajnokság harmadik legjobb góllövője volt, a Dynamo České Budějovice mezét viselve. Visszatért a poznani kölcsönadásából Roko Baturina.

A Puskás Akadémia kerete sem változott sokat, Mohamed Mezgrani érkezett a Honvédtól. A klub visszavett két kölcsönjátékost, Skribek Alent és Tamás Nándort. Különösen előbbi játszott jól ősszel, alapembere volt a ZTE-nek.

A Ferencvároson kívül az Újpest is új edzővel vág majd a tavasznak, Michael Oenning helyett immár a szerb Milos Kruscsics irányítja a szakmai munkát. A legutóbb a CSZKA Szófiánál, Bulgáriában dolgozó edző nem számíthat a Törökországba elengedett Junior Tallóra. Stieber Zoltán, aki másfél idény alatt csak 24 bajnoki mérkőzést játszott a liláknál, az MTK-ba igazolt. Egyébként az Újpest szerződtette a legnevesebb játékost külföldről a mostani átigazolási időszakban, Märten Kuusk az észt válogatott csapatkapitány-helyettese.

A Fehérvár is igyekezett erősíteni, a korábban a BL-ben is szereplő, ukrán Bohdan Lednev, és Szabics Imre korábbi játékosa, a Törökországból megszerzett, osztrák Peter Zulj a két igazi új szerzemény. Evandro és Géresi Krisztián kölkcsönadásból tért vissza. Ugyanakkor nyilvánvalóan veszteséget jelent majd az Eb-szereplő Viszar Muszliu távozása.

A Bp. Honvéd egy ukrán és egy szerb játékost vett, Olekszandr Petruszenkót és Marko Petkovicsot. Utóbbi a Topolyából jött (ahonnan korábban Nenad Lukics is), egyébként korábban éveken keresztül a Crvena zvezda, majd a Szpartak Moszkva védője is volt. 2015-ben szerepelt a szerb válogatottban is.

Az MTK igazolta talán a legtöbb azonnal bevethető játékost, Futács Márkó, Stieber Zoltán, Szakály Dénes, Szépe János, Sztefan Szpirovszki, Szlobodan Rajkovics, Andrej Kadlec és Branislav Sluka személyében. Távozott a légiósok közül Tiago Ferreira, Szrdjan Dimitrov és Nikolai Alho.

Viszonylag sok új játékos került Mezőkövesdre (Babati Benjámin, Patrick Ikenne-King, az albán Amir Bilali és Kamer Qaka, a horvát Andrej Lukić és a cseh Denis Granečný) és Gyirmótra (a szlovák Denis Ventura a fehérorosz Vlagyiszlav Klimovics, a holland Gino van Kessel és az észak-macedón Matej Cvetanovszki.) A második helyezett Kisvárda megszerezte a lengyel Rafał Makowskit és a kárpátaljai Mihajlo Hortát.

A DVSC ugyancsak észak-macedón játékost szerzett, Dorian Babunszkit. A ZTE Mocsi Attilát megvette, s kölcsönvett három magyar és két horvát futballistát, Halmai Ádámot, Posztobányi Patrikot, Zsóri Dánielt, Šime Gržant és Mihael Reberniket. A Paks játékoskerete szinte változatlan maradt.

Az OTP Bank Liga e heti programja

A 4. fordulóból elhalasztott mérkőzés

Csütörtök

Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 18.30

18. forduló:

Szombat:

Paksi FC–ZTE FC 14.30

Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 17.00

Budapest Honvéd–Gyirmót FC Győr 19.30

Vasárnap

Puskás Akadémia FC–MOL Fehérvár FC 13.00

Mezőkövesd Zsóry FC–MTK Budapest 15.15

Újpest FC–Ferencvárosi TC 20.00

Nyitókép: Forrás: fradi.hu