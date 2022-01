Gulyás István: nincs mit szépíteni, csődöt mondtunk

“Csődöt mondtunk, mert nem sikerült elérnünk a kitűzött célt. Ezek a száraz tények, lehet árnyalni, érvelni, kifogásokat keresni, de a végeredmény ugyanaz lesz: kudarcot vallottunk, és ezért mérhetetlenül szomorú vagyok” – értékelte a férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki szereplését Gulyás István a molcsapat.hu oldalon. A csapat csak Portugáliát tudta legyőzni a hazai rendezésű tornán egy utolsó pillanatban szerzett góllal, Hollandiától és Izlandtól kikapott, így a csoportmérkőzések után búcsúzott, és csak a 15. helyen végzett. A szövetségi kapitány szerint azonban hajszál választotta el a kudarcot és a sikert.

"Mindhárom ellenfél nagyjából azonos játékerőt képviselt, így biztos volt, hogy nüanszokon fog múlni a továbbjutás, és ebben igazunk is lett, hiszen az utolsó forduló előtt még mind a négy csapat továbbjuthatott, de ki is eshetett. Mindegyik meccsünk nagyon szoros volt, egy-egy gól, egy védés, egy labdaszerzés is megfordíthatta volna a sorsunkat, de ahelyett, hogy megragadtuk volna a lehetőségeket, mi kínáltuk tálcán az ellenfeleknek a győzelem lehetőségét” – mondta Gulyás István, aki a Nemzeti Sportnak adott interjúban is arról beszélt, hogy "végig ki-ki meccseket vívtunk. Ha az utolsó mérkőzésen Máthé Dominik bedobja a hetesét, ha Bóka Bendi nem lép rá a vonalra, és megadják a gólját, lehet, hogy most a dánok elleni összecsapásról beszélünk – de ez csak ha meg volna… Nüanszokon múlott az egész."

A fő problémaként Bánhidi Bence kiesését jelölte meg, a szegedi beállós már gerincpanaszokkal érkezett a válogatottba, az Eb előtt csak három edzésen tudott részt venni, majd a hollandok elleni nyitányon a bokája is megsérült. Nélküle pedig a támadójáték viszonylag jól működött, de a védekezés szétesett, és ezúttal – a korábbi világversenyekkel ellentétben – Mikler Roland sem tudott csodát tenni a kapuban.

"Nem keresek bűnbakot, mindenki a tudása legjavát tette a közösbe, de a mi védekező stratégiánk kulcspontja Bánhidi volt, és csak egy fél meccset tudott lejátszani hátul az Eb-n”

– tette hozzá a kapitány.

A hazai pálya és a húszezer néző jelentette nyomásról azt mondta, a kiesésnek sokkal inkább szakmai okai voltak, és visszautasította egykori csapattársa, Éles József kritikáját, aki szerint aki teherként élte meg a hazai közönséget, az adja le a szerelését. "Bárki bármit mond, egy ilyen közegre, miliőre senki sem volt felkészülve: sem szurkoló, sem játékos, mert Magyarországon ekkora kézilabda-eseményt nem rendeztek korábban. Ezt nekünk is át kellett élnünk" – jelentette ki, és hozzátette, a tűzkeresztség már csak ilyen, át kell esni rajta, viszont a legnagyobb nyomás a második meccsen volt a csapaton, hiszen ha kikapnak Portugáliától, máris kiesnek, ott mégis sikerült nyerni, ráadásul az utolsó pillanatban harcolták ki a győzelmet.

“Az eredmény sajnos fájó kudarc lett, de nem arról volt szó, hogy 7-8 gólokkal agyonvertek minket, pusztán arról, hogy a kulcspillanatokból mi jöttünk ki rosszul. Kiegyenlített meccseket játszottunk, amiket azért nem sikerült megnyernünk, mert mi hibáztunk többet. Nem a koncepciónk, a taktikánk, még kevésbé a hozzáállásunk volt rossz, és ezt nagyon fontos észben tartani. A mi szerződésünk január végén lejár, és bármi lesz is, én csak egy dolgot kérek: ne dobjuk ki a kukába az elmúlt két és fél évet. Tartsunk ki a fiúk mellett, építkezzünk arra, amit az elmúlt években elértünk, mert nem véletlenül jutottunk el odáig, hogy sokan éremesélyesként emlegettek minket" – összegzett a szövetségi kapitány.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás