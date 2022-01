"ZTE-Manchester United: 1-0" - könyvet írtak a zetés aranyévről

A korábbi bajnokcsapat szinte minden tagja, de a szakosztály dolgozói is részt vettek hétfőn Zalaegerszegen azon a rendezvényen, amelyen a ZTE futballistáinak legsikeresebb, 2002-es évéről szóló könyvet mutatták be.

Bóbics László, az Aranyév című kötet szerzője és kiadója felidézte, hogy 2002-ben a ZTE futballcsapata nemcsak a magyar bajnoki címig jutott el, de világszenzációt is keltett azzal, hogy megverte a Manchester Unitedet a Bajnokok Ligájában. Nagy Ferenc és Lang József "építette fel" az akkori csapatot azzal, hogy sztárjátékosokat és -edzőket igazoltak, és olyan összetartó gárda jött létre, amely szép sikereket ért el.

"A Fradi elleni döntetlennel megtörtént a csoda, kitörölhetetlen élmény volt, ahogy ellepték a szurkolók a pályát, és ezrek ünnepeltek, sírtak a gyepen" - elevenítette fel Bóbics László azt a pillanatot, amikor a döntetlent jelentő góllal bajnok lett a ZTE 2002-ben. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy azt hitték, ennél tovább már nincs, nem sokkal később mégis világszenzációt jelentett, amikor

a Bajnokok Ligájában, a David Beckhammel felálló Manchestert legyőzték Koplárovics Béla góljával.

A könyv szerzője szerint akkoriban nemcsak Magyarország legjobb futballcsapata volt a ZTE, de legjobb szurkolótábora is a Zalaegerszegnek volt. Ennek a családias, összetartó gárdának a történetét dolgozta fel a könyvben, amelyben a szertárostól a pályagondnokig mindenki szerepel, akinek akkor része volt a sikerekben.

Bozsik Péter, a bajnokcsapat vezetőedzője úgy vélekedett, hogy akkor lehet eredményes egy csapat, ha az elnöktől a takarítóig mindenki egy irányba húz, márpedig ez 20 évvel ezelőtt megvalósult Zalaegerszegen. Rövid idő alatt nagyon jó gárdát sikerült összehozni, "egy-két nehézfiúval", és végül hatalmas elszántsággal és közös munkával lehettek sikeresek.

Gyimesi Endre, aki 1994 és 2010 között, vagyis a bajnoki évben is polgármestere volt a városnak, szintén Nagy Ferenc és Lang József csapatépítő munkáját emelte ki. Ők teremtették meg az alapokat és hoztak létre az országban elsőként a labdarúgó-szakosztályok közül részvénytársaságot. Felidézte azt is, hogy a sakkozók és a kosárlabdázók mellett a futballisták is Pro Urbe díjat kaptak a várostól.

Végh Gábor, a ZTE FC elnöke úgy fogalmazott, hogy ha a 20 évvel ezelőtti összefogáshoz hasonló kialakul ma is, akkor jó játékosok és edzők mellett újra lehet sikeres a ZTE, de már egy dobogós hellyel is bajnoknak tekintené a csapatot. Meglátása szerint

Zalaegerszegen kívül jobb a megítélése a klubnak, mint helyben,

de ha sikerül jobb eredményeket elérni, a zalaegerszegiek véleménye is változik.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos azt mondta: a magyar sporttörténet kitörölhetetlen része marad Koplárovics Béla gólja az MU ellen. Ez a csapat azóta sem csak Zalaegerszeg, hanem Zala megye csapata, és fontos, hogy meg tudják tölteni a stadiont, élményt adjanak az embereknek.

Hiánypótló kötetnek nevezte a kiadványt Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere, hozzátéve, hogy nemrég a ZTE százéves évfordulójáról szóló könyv is készült. Zalaegerszeg 1996 óta a nemzet sportvárosa, az itteni közösség számára kiemelt jelentőségű a sport, és a legnépszerűbb továbbra is a labdarúgás - tette még hozzá.

Nyitókép: David Jones