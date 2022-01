Rafa ügynökön élcelődnek a Liverpool hívei

A Toffees (tejkaramella, egy azt gyártó cukorka-üzemről kapta becenevét a klub) a hétvégén kikapott a forduló előtt még a Premier League táblázatának utolsó helyén álló Norwichtól, s ezzel visszacsúszott a tizenhatodik helyre. Mindössze hat pont az előnye a legjobb kiesőhelyen álló riválissal (történetesen a Norwich-csal) szemben. A legutóbbi tizenhárom fordulóban mindössze egy győzelmet aratott. Az Everton ugyan parádésan kezdte a PL 2021–2022-es idényét, négy forduló után az előtte álló Manchester Uniteddel, Liverpoollal és Chelsea-vel azonos pontszámmal, a legszűkebb élmezőnyhöz tartozott, azóta csak vergődik.

Ellenben szeptember 25. óta a liverpooli Kékek 13 mérkőzésükből kilencet elveszítettek, háromszor döntetlent játszottak. Ha egy menedzser ilyen eredménysort produkál, érthetően inogni kezd a széke. Többnyire a saját szurkolótábora is kikezdi – ellenben Benítezt szerették a Goodison Parkban. Fütty helyett biztató tapsot kapott, a kudarcok ellenére is.

Benítez története különlegesen kezdődött az Evertonnál. A klub hívei közül néhányan nem tudták megbocsátani neki néhány lekezelő, lekicsinylő megjegyzését, amelyeket még a Liverpool FC menedzsereként a városi riválisra tett. Bizonyára nem volt szerencsés az Evertont „kis klubnak” nevezni – de hát akkor még Rafa nem tudta, hogy ő lesz az első menedzser, aki a város Vöröseit és Kékjeit, az LFC-t és az Evertont is irányíthatja. (Amúgy hűtlennek tartották az Anfield Roadon is, a Liverpool legendás menedzsereit ábrázoló ikonikus Kop-zászlóról a fanatikusok eltávolították a spanyol arcát.)

A jó kezdés aztán kicsit lecsendesítette mindkét oldalt, s az utóbbi időben úgy tűnt, az Everton hívei nem a spanyol edzőben látják a bajok eredeztetőjét.

Ellenben a Liverpool hívei most triumfálnak. Sajátos módon: megköszönték Benítez ügynöknek, hogy ilyen sok rosszat tett az Evertonnal.

Nyilván ma már az a kérdés is feltevődik a Goodison Parkban, hogy jó döntés volt-e Rafa Benítezt szerződtetni? A bukás kockázata benne volt alkalmazásában, de erre, mintha a klub egyébként főszabályként Monacóban élő tulajdonosa, az iráni származású Farhad Moshiri fel lenne készülve. Néhány hét múlva lesz hat esztendeje, hogy megszerezte a klub tulajdoni hányadának közel felét. Azóta hat edzőt „fogyasztott el”, a beugrókat nem is számolva. Nem is kezdőket:

Roberto Martínez,

Ronald Koeman,

Sam Allardyce,

Marco Silva,

Carlo Ancelotti voltak a Moshiri-érában

Rafa Benítez elődei.

Rafa korábban három Premier League-klubnál dolgozott, a Liverpoolnál BL-győztes és BL-döntős volt, hat éven vezette a csapatot. A Chelsea-vel beugróként megnyerte az Európa-ligát, a Newcastle United felvitte a második vonalból az elsőbe. Az Evertonnál mégsem ment neki, a jó kezdet ellenére. Pedig, érdekes:

a legerősebb klubok ellen mindig felszívta magát a csapata.

Az Arsenalt megverte, a Manchester Uniteddel, a Tottenhammel és a Chelsea-vel döntetlent játszott, csak a Citytől és a Liverpooltól kapott ki.

Benítez most alighanem pihen egy kicsit, de aztán megint belevág, egy kínai kaland kivételével teljes edzői pályafutását spanyol, olasz vagy angol kluboknál töltötte.

Utódlására Roberto Martinez, Wayne Rooney, Frank Lampard és Graham Potter a legesélyesebb jelölt. Közülük is elsősorban a belga szövetségi kapitány, Martínez, aki dolgozott már a Moshiri-éra elején a klub menedzsereként.

Ahogyan az angol sajtó írta: „Moshiri nem hibáztatható az Evertonba való befektetése miatt, de most itt az ideje, hogy a milliárdos üzletember hallgasson az igazgatótanácsban több futballtudással rendelkezőkre, az Evertonhoz jobban értőkre. Az a döntése, hogy Benítezt nevezte ki, mindig is magas kockázatú stratégiának tűnt. Ez látványosan megbukott. A stratégiáján változtatni kell. Ha nem, az Everton aligha fog előrelépni.”