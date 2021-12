Nem fordult még elő ilyen Szilágyi Áronnal

A pályafutása alatt még nem fordult elő, hogy négy hónapon át ne fogott volna kardot a kezébe, most azonban úgy érezte, ha még sokáig szeretné űzni a vívást, és nem akar kiégni, akkor erre most szükség van – fogalmazott az kérdésünkre Szilágyi Áron. Mint mondta, jól esett számára a pihenés, sikerült feltöltődnie, tehát hasznosnak, jónak tartja az olimpia óta eltelt időszakot, most pedig már készen áll, hogy belevesse magát az újabb felkészülésbe.

Természetesen a pihenő vége felé már volt „pengeéhsége” – árulta el a háromszoros egyéni olimpiai bajnok kardozó, de az is volt a célja, hogy akkor menjen először le a vívóterembe, amikor úgy érzi, igazán szeretne kardot fogni, amikor igazán hiányzik már számára a vívás, a pást és az ellenfelek. Végül a november eleji orleans-i Grand Prix-viadal magyar asszóit nyomon követve érezte, ideje újra edzésbe állnia, és óvatosan megkezdte a felkészülést.

Szilágyi Áron érdekes élménynek nevezete első edzését már háromszoros olimpia bajnokként. Miután jelenleg Londonban tartózkodik, a felkészülést angol vívókkal kezdte meg, akik – elmondása szerint – nagyon örömmel üdvözölték. Ugyanakkor furcsának tartja, hogy

a sport, amit négy hónappal korábban még az egyik legjobban űzött a világon, annak most az alapmozdulatai sem úgy mennek, ahogyan megszokta, és mindent szinte újra kell tanulnia.

Egy-másfél, esetleg két hónapos kihagyáshoz már hozzászokott, de az, hogy négy hónapon át nem tartott kardot a kezében, az meglátszott az első edzéseken. De „elég hamar visszajött az érzés” – tette hozzá.

És miért éppen London? Mint azt a kardozó elmondta, egyrészt feleségét, Szántó Beátát a munkája a brit fővárosba köti, másrészt maga Szilágyi Áron is úgy érezte, hogy egy új város, egy új közeg az új ingerekkel és élményekkel hozzáadhat a pályafutásához. „De amikor majd jönnek a nemzetközi versenyek, becsatlakozom a szezonba, akkor már Budapesté lesz a főszerep” – fogalmazott.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás