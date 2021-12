Szilágyi Áron: sikerült ellensúlyozni a csúcsforma hiányát

Szilágyi Áron már nem sokkal az olimpia után tudta, az országos bajnokság lesz az első versenye, ahol pástra lép. Mint mondta, motivált volt, annak ellenére, hogy érzi, hogy nincs csúcsformában, hiszen nemrég kezdte csak meg a vívó jellegű felkészülést.

„Finoman szólva is elég lazára vettem eddig az edzéseket, de ezt tudtam ellensúlyozni lelkesedéssel, és azzal, hogy nagyon élveztem az asszókat” – fogalmazott a kardvívó.

Hozzátette: úgy érzi, hogy a szerencse többször is mellé állt az országos bajnokságon, példaként említve a negyeddöntő utolsó két találatát Szatmári Andrással szemben. „Ugyan jókor vágtam közbe, mind a kétszer egylámpás találat lett, de ahhoz kellett egy lavornyi szerencse is” – vélekedett. De hasonlóan gondol az elődöntőre, ahol Péch Miklós volt, hogy 9–3-ra is vezetett Szilágyi Áronnal szemben. Összességében tehát elégedett azzal, amit az ob nyújtani tudott, és örül, hogy a nyolcadik címet is megszerezte.

Érdeklődésünkre a sportoló arra is kitért, hogy a Szatmári András elleni asszók számára mindig nagyon motiválóak, és meglátása szerint nagyon magas szakmai színvonalat is tudnak hozni. „Andris gyönyörű, hosszú, cseles támadásokkal, szép parádi posztokkal rukkolt elő, amikre nekem is választ kellett adnom ahhoz, hogy győzni tudjak” – emlékeztetett. Tehát örül, hogy ugyan egyikük sem volt csúcsformában, de végül jó kis asszók kerekedtek az összecsapásukból.

A döntős ellenfelével, Iliász Nikolász kapcsolatban azt mondta: esetében egy visszatérésről lehet beszélni. Látta rajta, hogy nagyon motivált, és szeretne a csapatba visszakerülni. Szilágyi Áron szerint jó látni, hogy Iliász Nikolász nagyon sok munkát tesz bele, és jó vívást tud mutatni. „Meglátjuk, hogy ez a nemzetközi mezőnyben mit tud hozni neki” – tette hozzá.

