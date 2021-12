Győzelemmel avatta fel a Pick Arénát a Szeged

A Pick Szeged az új otthonában 30-26-ra legyőzte a német THW Kielt. Ez volt a szegedi csapat első mérkőzése a délután felavatott Pick Arénában, amely 8143 fős befogadóképességével Magyarország harmadik legnagyobb csarnoka.

A németek már a kezdés után létszámfölényes támadójátékkal próbálkoztak a kapusuk lecserélésével, de nem voltak kellően pontosak, ezt kihasználva a szegediek többször is az üresen hagyott hálóba lőttek (4-1). Miután erről a taktikai elemről átmenetileg lemondtak, sikerült felzárkózniuk, majd a 13. percben időt kellett kérniük, mert a házigazdák megint elléptek (7-3). A Kiel a hátránya ellenére türelmesen kézilabdázott és várta ellenfele hibáit. Ekkor már a hét a hat elleni játéka is jól működött, de egy emberelőnyt kihasználva ismét lendületbe került a Szeged, a hajrában többször is hibákra kényszerítette ellenfelét, és egy 4-0-s sorozattal 19-13-ra vezetett a szünetben.

Még az első félidőnél is nagyobb küzdelmet és magasabb színvonalat hozott a második: mindkét csapat keményen és taktikusan védekezett, szinte kizárólag gyors akciók végén születtek gólok. A Kielnél hiányzott a jó kapusteljesítmény, így a különbség nem csökkent. A vendégek nyitott védekezésre váltottak és két gólt lefaragtak a hátrányukból, ezért Juan Carlos Pastor vezetőedző időt kért. Mikler Roland a hajrában egyre jobban védett, erre alapozva csapata magabiztosan győzött. A tavalyi BL-győztes Kiel csak egyszer, 1-0-nál vezetett a mérkőzésen.

A meccs legjobbjának Bánhidi Bencét választották, aki a szegediek első és utolsó gólját szerezte, összesen hatszor talált be, ezzel a mezőny legeredményesebb játékosa lett. Borut Mackovsek öt góllal zárt, ahogyan a túloldalon Harald Reinkind és Niclas Ekberg is. Mikler 11 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A két csapat 12. egymás elleni BL-meccsén hét kieli siker és egy döntetlen mellett negyedszer győzött a Szeged.

A januári magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság miatt szünet következik a BL csoportkörében, a következő fordulóra február közepén kerül sor. A Telekom Veszprém hat győzelemmel és négy vereséggel, a Szeged hat sikerrel, két döntetlennel és két vereséggel vonul a téli szünetre csoportja harmadik helyén. Eredmények, állás Pick Szeged-THW Kiel (német) 30-26 (19-13)

lövések/gólok: 48/30, illetve 44/26

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 2/1

kiállítások: 6, illetve 6 perc



Az A csoport állása:

1. Montpellier HB (francia) 16 pont, 2. Aalborg HB (dán) 14 (324-297), 3. Pick Szeged 14 (304-287), 4. THW Kiel 13, 5. Elverum HB (norvég) 8, 6. PPD Zagreb (horvát) 6, 7. Vardar Szkopje (északmacedón) 5, 8. Meskov Breszt (fehérorosz) 4

A Telekom Veszprém 30-27-re kikapott a német Flensburg otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójában.

A vendégek keretéből ezúttal Dejan Manaszkov és Petar Nenadic hiányzott.

Jobban kezdett a Veszprém, de Momir Ilic vezetőedzőnek a 12. percben időt kellett kérnie, mert addigra támadásban és védekezésben is pontosabban kézilabdázott a Flensburg és 9-5-re elhúzott. Amikor a németek már hat góllal vezettek, a vendégek emberelőnybe kerültek és Lékai Máté kétszer is betalált, ám a szlovén Blaz Blagotinsek továbbra is nagyon hiányzott a védelemből. A kisebb sérüléssel bajlódó beálló csak a huszadik percben lépett pályára, csapata felzárkózott mínusz háromra, de a bosnyák Benjamin Buric kapus remek teljesítményére alapozva a Flensburg 16-12-re vezetett.

Rasmus Lauge Schmidt és Omar Jahja sem játszott jól, ráadásul a második félidő három hazai találattal kezdődött. A játék képe a 37. percben változott meg, amikor a Veszprém lendületbe került, és Kentin Mahé irányításával 6-1-es szériát produkált, ám a folytatásban ismét a Flensburg percei következtek. Komoly erőbedobással ismét visszakapaszkodott a magyar csapat, Rodrigo Corrales bravúrral védett, ám a legvégén az olimpiai bajnok dán Mads Mensah Larsen háromszor is betalált, ezzel eldöntötte a meccset a házigazdák javára.

A mezőny legeredményesebb játékosa Mensah Larsen volt hét góllal, Johannes Golla, illetve a veszprémi Gasper Marguc hatszor talált be. A kapusok közül Buric 17, Corrales 15 lövést védett.

A két csapat 14. alkalommal találkozott egymással tétmeccsen: két döntetlen és nyolc Veszprém-siker mellett negyedszer nyert a Flensburg.

A januári magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság miatt szünet következik a BL csoportkörében, a következő fordulóra február közepén kerül sor. A veszprémiek ősszel mind az öt hazai meccsüket megnyerték, idegenben pedig egy siker és immár négy vereség a mérlegük. Eredmény, állás Flensburg-Handewitt (német) - Telekom Veszprém 30-27 (16-12)

lövések/gólok: 52/30, illetve 50/27

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 2/1

kiállítások: 6, illetve 10 perc A B csoport állása:

1. Lomza Vive Kielce (lengyel) 14 pont, 2. Paris Saint-Germain (francia) 12 (331-295), 3. Telekom Veszprém 12 (316-288), 4. Barcelona (spanyol) 12 (311-287), 5. Flensburg-Handewitt 9, 6. Motor Zaporozzsje (ukrán) 8, 7. FC Porto (portugál) 7, 8. Dinamo Bucuresti (román) 6

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor