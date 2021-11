Gulácsi Péter és vezetőedzője is elkapta a koronavírust

Pozitív lett a koronavírustesztje Gulácsi Péternek, az RB Leipzig magyar kapusának és Jesse Marschnak, a labdarúgócsapat vezetőedzőjének.

A német klub Twitter-oldalának beszámolója szerint a trénert és a magyar válogatott játékosát elkülönítették a csapattól, házi karanténba kerültek, így nem utaznak el az együttessel a Brugge elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésre.

A Leipzigben még két magyar labdarúgó – Willi Orbán és Szoboszlai Dominik – szerepel, utóbbi játéka kisebb sérülés miatt kérdéses a BL-találkozón.

ℹ️ @jessemarsch and Péter #Gulácsi have tested positive for COVID-19 ahead of tomorrow's match vs. Brugge.



The positive tests come in spite of all first-team players and staff either being vaccinated against or having recovered from coronavirus. pic.twitter.com/LJmiSRXoEe — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) November 23, 2021