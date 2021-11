Háromezer euróba került Cristiano Ronaldo megölelése

Eredetileg 3000 euróra (1 091 252 forint) bírságolták meg azt a 11 éves kislányt, aki csütörtök este berohant a Írország–Portugália világbajnoki selejtező mérkőzés után a pályára, hogy megölelje Cristiano Ronaldót – írja a hirado.hu.

A 11 éves Addison Whelan a gól nélküli döntetlent követően rohant be a pályára. Mielőtt a biztonságiak elvihették volna a fiatal szurkolót a helyszínről, Ronaldo közbelépett, és gyorsan megölelte a kislányt, majd átadta neki válogatott mezét.

Cristiano Ronaldo gives his shirt to a young emotional fan who invades the pitch at full-time ? ? pic.twitter.com/mvLorZttPP — Football Daily (@footballdaily) November 11, 2021