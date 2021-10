Váratlan veszprémi vereség

Az érkezés után Csík Zoltán, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója, valamint Nagy László sportigazgató felkeresték a Pipera temetőt Bukarestben, ahol a klub nevében megkoszorúzták egykori kiváló játékosuk, Marian Cozma sírját, illetve átadták a csapat által aláírt mezt és labdát Marian édesapjának, Petre Cozmának. A néhai beálló emléke előtt a Dinamo a sportcsarnokban több transzparenssel tisztelgett.

A hazaiak keretéből Javier Humet, Dan Racotea és Kamel Aluini hiányzott, a vendégeknél Dejan Manaszkov nem játszhatott a koronavírus-járvány miatt nézők nélkül megrendezett mérkőzésen.

Jorge Maqueda vezérletével jól kezdett a Veszprém, hatékonyan védekezett, ám 6-4-es vezetése után a Dinamo egy 4-1-es sorozattal fordított. Erre reagálva Momir Ilic vezetőedző időt kért, majd kapust cserélt. A románok játéka fokozatosan javult, a veszprémiek teljesítménye viszont visszaesett, ráadásul utóbbiak a 26. percben azonnali piros lap miatt elveszítették védelmük alapemberét, Sipos Adriánt. Egy újabb 5-1-es széria végén már négy gól volt a Dinamo előnye, ám a vendégek egy 4-0-s sorozattal zárták az első félidőt, így a szünetben csak 14-13-ra vezetett a bukaresti együttes.

Petar Nenadic irányításával a Veszprém a második felvonás elején visszaszerezte az előnyt, ám ekkor sem tudott ellépni ellenfelétől, ráadásul bokasérülés miatt Rasmus Lauge Schmidt is kivált a csapatból. Vladimir Cupara védései ellenére a Dinamo ismét fordított, majd Kalifa Gedban bravúros hárításaira alapozva néggyel elhúzott, ekkor Ilic megint időt kért (23-19).

Csapata a folytatásban is erőlködött, de a rendkívül sok játékmegszakítással tarkított meccsen sokáig nem tudott lendületbe kerülni, ami a támadás mellett védekezésben is rányomta a bélyegét a teljesítményére. A játék képén egy ideig az sem változatott, hogy a románok piros lap miatt elveszítették Robert Militarut, majd Nenadic és Manuel Strlek találataival az 55. percben ismét egyenlített a Veszprém. A hajrában volt esélye a győzelem megszerzésére a vendégcsapatnak, ám nem tudott élni vele, mert az utolsó percek is a Dinamónak sikerültek jobban.

A hazaiaknál Valentin Ghionea hét, a veszprémieknél Nenadic kilenc, Gasper Marguc hat góllal zárt.

A négy győzelemmel és két vereséggel álló Veszprém november 17-én az ukrán Motor Zaporizzsja vendége lesz. A három sikerrel, két döntetlennel és egy vereséggel rendelkező Pick Szeged 18-án az északmacedón Vardar Szkopjét fogadja a BL csoportkörében.