35 milliárdért kap új sportcsarnokot Székesfehérvár

Az európai uniós közbeszerzések keddi értesítőjében megjelent, ki tervezheti és kivitelezheti Székesfehérvár multicsarnokát: a Market Építő Zrt. több mint 35 milliárd forint értékben valósíthatja meg a többfunkciós épületet – írja a magyarepitok.hu.

Az épület normál befogadóképessége megközelítőleg hatezer férőhelyes lesz, de időszakosan akár 2250 hellyel bővíteni lehet. Térszín alatti területe nettó 10 404 négyzetméter, földszintje 7088 négyzetméter, emelete 6225 négyzetméter.

A készülő multicsarnok nem csupán a város hokicsapatának jelent majd új otthont, hanem rendezvényközpontként és közösségi centrumként is funkcionál majd. A csarnokkal együtt jelentős útépítési beruházás is indul, az ipari parkot a Budai úttal összekötve P+R parkolót is kialakítanak.

A multicsarnok építését teljes egészében az állam finanszírozza a Modern Városok Program keretében.

Nyitókép: Facebook