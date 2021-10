Átadták a legújabb sportcsarnokot

A DVTK a sport mellett fontosnak tartja az élet egyéb területein sikeres tehetségek gondozását is, ezért a mostani tanévben ismételten pályázatot hirdetett a matematikában és fizikában kiemelkedő teljesítményt nyújtó, miskolci állami fenntartású gimnáziumokban tanuló középiskolások számára - erről a programról tartottak tájékoztatót a DVTK stadionjában, majd átadták a stadion szomszédságában megépült sportcsarnokot, a DVTK Arénát.

Sántha Gergely, a diósgyőri klub elnöke a rendezvényen azt mondta: a 2018-ban indult DVTK tanulmányi ösztöndíj program fő célja a tehetséges diákok számára rendszeres magas színvonalú tehetséggondozó szakkörök szervezése, valamint a diákok tanulmányaihoz és versenyeztetéshez szükséges anyagi feltételek biztosítása. Hozzátette: a pályázatot elnyert tanulók a 2021/2022-es tanévben térítésmentesen vesznek részt a heti egy alkalommal szervezett matematika, illetve fizika tehetséggondozó szakköri foglalkozásokon, valamint havonta 25 ezer forint összegű ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíjprogram részét képezi idén is, hogy az ösztöndíjasok és a szakköröket vezető pedagógusok díjmentesen tekinthetik meg a DVTK labdarúgó-, kosárlabda- és röplabdacsapatainak mérkőzéseit. Miskolc, 2021. október 21. A DVTK új multifunkciós sportcsarnoka, a DVTK Aréna az átadóünnepség napján Miskolcon 2021. október 21-én. MTI/Vajda János

Az eseményen Varga Judit igazságügyi miniszter, aki egyúttal a diósgyőri klub "nagykövete" is, arról beszélt, hogy a DVTK-nál az oktatás és a sport összeforrott, a sport- és a városvezetés, a vállalkozók egyként fogtak össze a ösztöndíjprogram sikeréért. Hatvan nyertes tanuló a jövő tantárgyaiban, a matematikában, a fizikában van nagyon otthon, a lelket és a testet egyaránt ápolja, az ösztöndíj program ebben is segít nekik.

Az ösztöndíj-szerződések átvételét követően átadták a stadion szomszédságában felépült multifunkcionális sportcsarnokot, a DVTK Arénát. Az utánpótlás és a felnőtt csapatoknak készült komplexum az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének köszönhetően csaknem hatmilliárd forintból épült meg, amelyből több mint 4,3 milliárd forint kormányzati támogatás, 1,6 milliárd forint TAO-forrás. A 3600 négyzetméter alapterületű, 3500 nézőt befogadó sportcsarnok üzemeltetője és tulajdonosa a DVTK Kosárlabda Kft.

Az átadó ünnepségen Varga Judit kiemelte, hogy egy álom vált valósággá, az országban is egyedülálló, a modern kor és kosárlabdázás követelményeinek minden tekintetben megfelelő, európai szinten is kimagasló létesítményben fogadhatják ellenfeleiket a DVTK sportolói. A létesítmény számos egyéb rendezvényre is alkalmas, koncerteknek, kulturális programoknak, kiállításoknak, vásároknak, konferenciáknak egyaránt otthont adhat.

Az igazságügyi miniszter emlékeztetett arra, hogy nem ma kezdték a sportot Diósgyőrben, hiszen 1910-ben alapították a DVTK-t.

Úgy fogalmazott, hogy Miskolc lelkében, szívében hordja a sport szeretetét, szerte az országban, világban népszerűsíti a sportot. Újabb mérföldkő ez a klub életében.

"A legfontosabb Miskolc és a régió szempontjából, hogy olyan sportembereket neveljünk, akik nem feledik el, honnan jöttek"

- tette hozzá.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a csarnokavatáskor köszöntőjében arról szólt: a miskolciak sportszerető emberek, ő pedig egykori sportolóként fontosnak tartja, hogy egy ilyen komplexum építésével megkönnyítik a sportolók dolgát, a jövőben minden korosztálynak nagy segítséget jelent ez a létesítmény.

Veres Pál Miskolc polgármestere beszédében azt emelte ki, hogy az aréna tovább emeli Miskolc sportéletének színvonalát, a DVTK név az egész országban összeforrott Miskolccal.

"Amit az elmúlt pár évben Diósgyőrben sportinfrastruktúra témában létrehoztunk, az Miskolc és a régió számára a sport területén komoly előrelépés, és a világ bármely részén megállja a helyét - fogalmazott Sántha Gergely.

A DVTK Aréna új otthont teremt a női kosárlabdázóink első csapatának és több mint 300 miskolci utánpótlás versenyzőnek. Olyan kosárlabda komplexumot hoztunk létre, amely egyedi Miskolcon, Észak-Magyarországon, és egyedi az országhatárokon kívül is, hiszen ez jelenleg a legnagyobb összefüggő parketta borítású játékfelülettel rendelkező csarnok Európában. Öt egész és két félpálya áll a sportolók rendelkezésére edzés időben, és a játékfelület parketta borítása megegyezik azzal, amelyt a sportág elitje az NBA csarnokaiban használ" - tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Vajda János