Még húsz győzelem benne lehet Lewis Hamiltonban

Ross Brawn, a Forma-1 sportigazgatója szerint akár 120 futamgyőzelemig is eljuthat a címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, aki vasárnap nyert századszor a pályafutása során.

A 37. születésnapját januárban ünneplő brit versenyzőnek még két év van hátra a szerződéséből a Mercedesnél, amelynek versenyautójával vasárnap az Orosz Nagydíjon diadalmaskodott. Ez volt az idénybeli ötödik sikere, Szocsiban szintén ötödik alkalommal győzött.

"Ki tudja, hol van ennek a vége?

Azt nem hiszem, hogy eljut kétszázig, de szinte biztosan van benne még húsz győzelem, hiszen változatlanul nagyon versenyképes és elképesztően motivált" – nyilatkozott Hamiltonról Brawn, aki technikai igazgató volt a Ferrarinál, amellyel akkoriban a legendás hétszeres vb-győztes német Michael Schumacher sorozatban aratta a sikereket.

Schumacher 91 futamgyőzelemmel vonult vissza, negyvennel megdöntve az addigi rekorder, a négyszeres világbajnok francia Alain Prost csúcsát, és ötvennel a háromszoros vb-győztes brazil Ayrton Senna diadalainak számát. Schumacher visszavonulásakor Ross Brawn is azok között volt, akik úgy vélték, nem valószínű, hogy bárki is meg tudja javítani a német versenyző rekordját. Hamilton tavaly a Portugál Nagydíjon aratta 92. sikerét, a jelenleg is aktív pilóták közül pedig a legközelebb a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel van hozzá 53-mal.

Hamilton mostanra már több Forma-1-es versenyt nyert meg a pályafutása során, mint amennyin a háromszoros vb-győztes honfitársa, őt megelőzően a legsikeresebb brit pilóta, Jackie Stewart egyáltalán rajthoz állt. Stewart 99 futamon indult, és 27 győzelmet aratott.

Hamiltonnak Szocsiban volt a 281. nagydíja, Schumacher a karrierje során 307 versenyen állt rajthoz, Prost 199, Senna pedig 161 viadalon indult.

Hamilton most két ponttal vezet az összetettben legnagyobb riválisa, Max Verstappen (Red Bull) előtt, aki 17 évesen mutatkozott be az F1-ben, azóta 134 GP-n vett részt, és ezekből 17-et nyert meg.

Az F1-es világbajnokság idei szezonja a jövő hétvégén folytatódik Törökországban.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt