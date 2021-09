Kilenc szakember becsusszant a Nemzetközi Síszövetségbe

A magyar sísport komoly sportdiplomáciai sikert ért el azzal, hogy kilenc szakembere 12 bizottsági helyet szerzett meg a Nemzetközi Síszövetségben (FIS).

"Nagyon örülünk, hogy a korábban előterjesztett bizottsági tagsági kérelmünket elfogadta a nemzetközi szövetség, és csaknem valamennyi jelöltünket beválasztották a bizottságokba" - idézte a magyar szövetség (MSSZ) csütörtöki közleménye Fürstner József elnököt. "Ez egy jelentős fegyvertény, mivel a döntésekben tevékenyen részt vehetnek a magyarok. A korábbi években többször is előfordult, hogy csupán két taggal volt jelen Magyarország a FIS bizottságaiban. Most reményeim szerint új korszak kezdődik a sportdiplomáciában is."

A kilenc magyar szakember tagsága a jövő év végéig szól.

Nyitókép: pixabay