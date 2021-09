Kétévenkénti futball-vb: határozott álláspontot vett fel az MLSZ

A FIFA közleménye szerint ez az első lehetőség arra, hogy a témában "az elkövetkező hónapokban konstruktív és nyílt egyeztetéseket folytassanak globális és regionális szinten is".

"Miután ez egy labdarúgással kapcsolatos projekt, amelynek esetében a sportág globális érdekeit kell előtérbe helyezni, a folyamatba be kell vonni a játékosokat és az edzőket a világ minden tájáról" – írta a közleményben a FIFA.

A világbajnokságok kétévenkénti megrendezésére vonatkozó javaslatot

a FIFA technikai bizottsága is támogatta, Európában azonban heves ellenkezést váltott ki az ötlet,

AleksanderCeferin, az európai szövetség (UEFA) elnöke bojkottal fenyegetőzött, és találkozót sürgetett GianniInfantinoFIFA-elnökkel.

A francia Arsene Wenger által vezetett technikai bizottság szeptember 9-én hozta nyilvánosságra hivatalosan azt a javaslatot, amely szerint 2026-tól kétévente kellene világbajnokságot rendezni. Az európai bajnokságok és klubok, valamint az UEFA szerint azonban a naptár így is túlzsúfolt és az éljátékosok túlterheltek. Wengerék és a FIFA álláspontja szerint viszont sok ország esetében az egyetlen igazi sportági húzóesemény a vb, ami mellett így szakmai indokok és erős gazdasági érvek is szólnak. A technikai bizottság továbbá azt is javasolta, hogy az Európa-bajnokságok rendszerén is változtassanak, azokat 2027-től páratlan években rendezzék meg, így lehetőséget biztosítva, hogy 2026 után már 2028-ban is vb-t lehessen rendezni. Ceferin erre reagálva azt mondta, az UEFA nem érdekelt abban, hogy kétévente kerüljön sor Eb-re.

A kétévenkénti vb-rendezés Infantino forradalmi terve, az erről szóló tanulmány elkészítéséhez májusban a szervezet 211 tagjából 166 támogatását sikerült megnyernie.

Nemet mond az MLSZ

A Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján megjelent közlemény szerint a német, a portugál és a török szövetséghez hasonlóan minden erejével az UEFA-t támogatja az MLSZ a világbajnoki rendezés kérdésében. Mint írják, az MLSZ elnöksége aggodalommal tekint a FIFA terveire. Hozzátették, a labdarúgás elmúlt évtizedeiben a négyévente rendezett kontinensviadalok és a szintén négyévente rendezett világbajnokságok – a páros esztendőkben egymástól kétévente megtartva – évtizedes és megingathatatlan hagyományt jelentenek.

"Meggyőződésünk, hogy egyedül a jelenlegi forma tudja biztosítani valamennyi kontinens nemzeti válogatottjai számára, hogy a legrangosabb világversenyen bizonyítsák tudásukat, a játékosok és klubjaik, az évtizedek alatt felhalmozott értékek sérelme nélkül"

– áll a közleményben.

Az MLSZ álláspontja az, hogy miközben a stabil pénzügyi háttér megteremtése, a bevételek növelése minden szereplőnek érdeke, a játékosok testi épsége ennél is fontosabb szempont.

"Egyetlen felelős szövetség sem járulhat hozzá olyan versenynaptárhoz, amely ezt kockáztatja, és az egészségesnél nagyobb mértékű terhelésre kötelezi a labdarúgás legfontosabb résztvevőit" – szögezi le a magyar szövetség.

Az MLSZ szerint Európában az összes érintett aktív szereplő, a játékosok, klubok, nemzeti szövetségek és az UEFA páratlan egységben, alapos indoklással elutasítják a kétévenkénti vb-rendezésre irányuló javaslatot.

A magyar szövetség érthetetlennek és és elfogadhatatlannak tartja, hogy a FIFA vezető személyei hetek óta teljes közömbösséget mutatnak, teljességgel figyelmen kívül hagyják azok véleményét, akikről a kérdés szól, akik nélkül a verseny nem létezhet.

"Erősen kifogásolható továbbá, hogy a sportdiplomáciában teljesen szokatlan módon

az előterjesztés részletei a döntéshozók előtt máig ismeretlenek,

a FIFA tagállamai, a konföderációk és még a FIFA Tanács tagjai sem kaptak tájékoztatást, ugyanakkor a FIFA elindította globális kommunikációját" – zárul az MLSZ állásfoglalása.

Nyitókép: MTI/AP/Claude Paris