Európa-liga: ezzel készül a Ferencváros következő ellenfele

"A csapat és jómagam is nagyon várjuk az Európa-liga-mérkőzéseket" - nyilatkozott a 42 éves svájci tréner. - Ez egy attraktív, izgalmas sorozat. Célokat tűztünk ki magunk elé, ambiciózusak vagyunk, és a legtöbbet akarjuk kihozni magunkból."

Seoane - aki az FTC-t a Bajnokok Ligájában búcsúztató svájci Young Boystól szerződött Leverkusenbe - a magyar bajnok ellen minden játékosára számíthat, így a sokáig sérült Burkina Fasó-i Edmond Tapsobára, az osztrák Julian Baumgartlingerre és a holland Timothy Fosu-Mensah-ra is. A Dortmund elleni szombati bajnokin - amelyet 4-3-ra elvesztett a Leverkusen - a dél-amerikai világbajnoki selejtezőről visszatért futballisták, így a chilei Charles Aranguiz, az argentin Ezequiel Palacios és az ecuadori Piero Hincapié még nem voltak bevethetők, de most már ők is pályára léphetnek.

"Meg kell próbálnunk a rotációt szem előtt tartva beépíteni őket a csapatba, és figyelni arra, hogy a fáradtság két-három hét múlva jön ki. Ez lesz az első +angol hetünk+, amikor hét közben is játszunk" - nyilatkozott Seoane, akinek vezetésével a Young Boys három bajnoki címet szerzett, és történetében először, az elmúlt idényben, bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe.