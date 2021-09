Lionel Messivel a PSG a BL első számú favoritjává lépett elő

Ritkaság, hogy egy országból öt csapat is indul a csoportkörben, most a spanyolokat az Atlético Madrid, a Real Madrid, a Barcelona, a Sevilla és az Európa-liga-győztes Villarreal is képviseli. (Felvetődhet a kérdés: ez a maximum? Hiszen előfordulhatna, hogy egy ország első négy helyezettje automatikus induló, s további két csapat, ugyanabból a bajnokságból, BL- és Európa-liga-címvédőként jogot szerez ugyancsak az indulásra. Igen, de a versenykiírás szerint öt klub a maximum, a fentebb vázolt extrém esetben a bajnoki negyedik „csak” az Európa-ligában rajtolhat.)

Először a 2015–2016-os idényben indított egy ország öt csapatot, mégpedig Spanyolország. Utána 2017–2018-ban a Premier League-t is öt csapat képviselte. A mostani 32-es mezőny több mint fele, tizenhét gárda a négy legerősebb bajnokságot, az angolt, a spanyolt, a németet és az olaszt képviseli, egyébként az Ajax legutóbbi aranykorszaka, a kilencvenes évek közepe óta nem fordult elő, hogy a legnagyobb esélyesként jegyzett csapat nem ezekből a bajnokságokból kerül ki.

A Paris Saint-Germain – egyike a két francia indulónak – az egyedüli csapat, amelyik az előző két kiírás mindkét elődöntőjébe eljutott, de alkalmasint nem emiatt emelkedett az esélyesek közül első számú favorittá. Sokkal inkább a nyári erősítések, elsősorban Lionel Messi megszerzése, s persze, ne felejtsük, még olyan további játékosok is érkeztek, mint Asraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarrumma, s az egyelőre sérült Sergio Ramos.

A fogadóirodák listáján a Manchester City a második, a Chelsea FC a harmadik, a Bayern München a negyedik, a Liverpool az ötödik, a Manchester United pedig a hatodik, a Real Madrid a hetedik, az Atlético Madrid pedig a nyolcadik.

Reálisnak tűnő esélysorrend, érdemes észrevenni néhány nagy hiányzót. Messi nélkül a Barcelona csak a kilencedik, a Juventus – a legjobb olasz – a tizedik. A Serie A bajnokát, az Internazionalét csak tizenharmadiknak rangsorolták.

Természetesen csak játék az esélylista alapján, de ha ez valódi erősorrendet jelentene, az alábbi tizenhat csapat jutna be a nyolcaddöntőbe: PSG, Manchester City, a Liverpool, az Atlético Madrid, a Borussia Dortmund, az AFC Ajax, a Real Madrid, az Internazionale, a Bayern München, a Barcelona, a Manchester United, az Atalanta, a Sevilla, a Wolfsburg, a Chelsea és a Juventus.

A játékosok piaci értéke alapján összeállított tizenegy kicsit csalóka – nagy hátrányban vannak a harminc föltöttiek, mint Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi – de ettől még igaz: egyedül a PSG ad három játékost is a legdrágább játékosok álomtizenegyébe: Az így fest: Jan Oblak (Atlético Madrid, 70 millió euró) – Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 75), Marquinhos (brazil, 75), Rúben Dias (Manchester City, 75), Alphonso Davies (Bayern München, 70) – Joshue Kimmich (Bayern Münchem 90), Frenkie de Jong (Barcelona, 90) – Jadon Sancho (Manchester United, 100), Kevin de Bruyne (Manchester City, 100), Neymar (PSG, 100) – Kylian Mbappé (PSG, 160).

Megjegyzendő: a második legértékesebb játékos, Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund, 130), valamint a Sancho, De Bruyne, Neymar trióhoz hasonlóan százmillió euróra taksált Romelu Lukaku (Chelsea) és Mohamed Szalah (Liverpool) nem fért be.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló. A keddi mérkőzések

E csoport: Dinamo Kijev–SL Benfica 21.00, FC Barcelona–Bayern München 21.00 (M4)

F csoport: Young Boys–Manchester United 18.45 (Sport 1), Villarreal–Atalanta 21.00

G csoport: Sevilla–Salzburg 18.45 (Sport 2), Lille–VfL Wolfsburg 21.00

H csoport: Malmö–Juventus 21.00 (Sport 2), Chelsea–Zenit 21.00 (Sport 1)

A szerdai mérkőzések

A csoport: FC Bruges–Paris Saint-Germain 21.00, Manchester City–RB Leipzig 21.00 (M4)

B csoport: Atlético Madrid–FC Porto 21.00, Liverpool–AC Milan 21.00 (Sport 1)

C csoport: Besiktas–Borussia Dortmund 18.45 (Sport 1), Sporting CP–Ajax 21.00

D csoport: Sheriff Tiraspol–Sahtar Donyeck 18.45, Internazionale–Real Madrid 21.00 (Sport 2)



