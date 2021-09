Fontos információk az Andorra elleni vb-selejtező előtt

A magyar labdarúgó-válogatott szerdán este a Puskás Arénában zárja a 2022-es katari világbajnokság európai selejtezősorozatának szeptemberi körét, ellenfele pedig Andorra tizenegye lesz. Az aréna környéke 17.30 órakor lezárásra kerül, ezenkívül az Eucharisztikus kongresszus miatti forgalmi korlátozások is nehezítik az aréna megközelítését, ezért fontos, hogy a szurkolók közösségi közlekedéssel érkezzenek a helyszínre – írja a hirado.hu.

A BKK szokás szerint sűríti járatait, melyeket érdemes a vidékről érkezőknek is igénybe venni, és az autókat a stadiontól távolabb leparkolni. A stadion megközelítését a rendőrség munkatársai is segítik, már a megállókban is. A BKK honlapján minden fontos információt megtalálnak a szurkolók a mérkőzés napján.

A magyar szövetség emellett megjegyzi, hogy a belépéskor minden 18 éven felüli szurkolónak fel kell majd mutatnia a védettségi igazolványát, valamint minden látogatónak rendelkeznie kell a mérkőzésre szóló érvényes jeggyel.

