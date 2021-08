Drámai baleset, meglepő befejezés Spában - videó

Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A világbajnoki pontversenyben nyolcpontos lemaradással második helyen álló 23 éves pilótának ez az idei hatodik, és pályafutása kilencedik pole pozíciója.

Az esős időmérő legnagyobb meglepetését George Russell okozta, aki

A 23 éves brit versenyző megelőzte a címvédő és hétszeres világbajnok honfitársát, Lewis Hamiltont, aki csupán harmadikként zárt a Mercedesszel. A Williams legutóbb 2017-ben végzett ehhez hasonlóan előkelő pozícióban időmérőn.

A Mercedes másik versenyzője, a finn Valtteri Bottas nyolcadik lett, de - a Magyar Nagydíj rajtja után általa okozott baleset miatt kapott - öt rajthelyes büntetése miatt ő csak a 13. kockából startolhat.

Az időmérő edzés csaknem egy órán keresztül szünetelt, miután a harmadik szakasz elején Lando Norris (McLaren) az esőtől nedves aszfalton elveszítette az uralmát versenyautója felett a legendás Eau Rouge kanyarban és a szalagkorlátnak csapódott. Ez a pálya egyik legggyorsabb kanyarja, ahol Norris ráment rázókőre, amitől az autó hátulja kitört balra. Norris ellenkormányzott, nagy sebességgel a bal oldali szalagkorlátnak csapódott, annan pedig visszapattanva az autója tovább pörgött-forgott még a pálya közepén.

Sebastian Vettel (Aston Martin) megállt megnézni, hogy van Norris.

