A vétóval hatalmas lehetőséget veszítene a magyar sport Baji Balázs szerint

Karácsony Gergely csütörtökön közösségi oldalán jelentette be, hogy felkéri a Fővárosi Közgyűlést, vonja vissza a hozzájárulást a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megrendezéséhez. Ezt azzal indokolta, hogy az Orbán-kormány a Fudan Egyetem budapesti campusáról szóló törvénnyel megszegte azt a megállapodást, amelyben a Diákváros megépítése volt a feltétele a sportrendezvény támogatásának.

A bejelentésre Baji Balázs vb-bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó az Index kérdésére így reagált: nagyon sajnáltam, amikor meghallottam a hírt, főleg azért, mert megint úgy érzem, politikai eszközként került elő az atlétikai világbajnokság. Nem kellene a sportot ebbe belekeverni. Amennyire örültünk sportolóként a rendezésnek, annyira örülünk neki most is, és bízunk benne, hogy lesz vébé Budapesten. Az egész magyar sport, az atlétikai család erre számít, és változatlanul bízom benne én is

Mint mondta: a támogatottság és a sportolói háttér a vb mögött töretlen, sőt, növekedett. Az atlétikai vb-re számítunk, várjuk, szeretnénk. Én sportolóként készülök, bízom benne, hogy megrendezzük, a többi nem az én terepem.

Baji Balázs a 2023-as világbajnokság idején már 34 éves lesz, várhatóan ez lenne az utolsó nagy versenye.

Baji számára személyesen is nagy veszteség lenne, de szerinte még súlyosabb kár érné az egész magyar sportot és az atlétikát. Olyan lehetőség és akkora esemény egy atlétikai világbajnokság, ami páratlan lenne a magyar sport történetében. A világ harmadik legnagyobb és legnépszerűbb sporteseménye. A világ egyik legnépszerűbb sportága, amit megrengetne, ha máshogy alakulna a 2023-as vb sorsa - tette hozzá.

Nyitókép: Urs Flüeler