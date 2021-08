Győzelemmel rajtolt a női röplabda-válogatott az Eb-n

A magyar válogatott péntek délelőtt átmozgató edzéssel hangolt a szlovákok elleni összecsapásra, amelyen minden játékos egészségesen várta, hogy pályára léphessen. A szlovák együttes - amelyet az olasz Marco Fenoglio irányít - kulcsemberei közül többen is játszottak Magyarországon, vagy jelenleg is ott szerepelnek: az egyaránt ütő Maria Zernovic a Vasas, Nikola Radosova a bajnok és kupagyőztes Nyíregyháza légiósa, míg a feladó Barbora Kosekova a Békéscsaba mellett a szabolcsi együttesben is szerepelt.

Közülük Zernovic nem volt a kezdőcsapat tagja, a magyaroknál Gluszak Király-Tálas Zsuzsanna, Németh Anett, Pallag Ágnes, Szakmáry Gréta, Gyimes Zsófia, Pekárik Eszter összeállításban küldte pályára együttesét, a liberó Tóth Fruzsina volt.

A mérkőzés első labdamenetei előtt a maroknyi, mintegy 25 fős magyar szurkolótábor máris hangpárbajt vívott a Szlovákiából érkezőkkel: a találkozókra jegyárusítás ugyan nem volt, de minden szövetség 30 jegyet kapott a szervezőktől, így a szülők és hozzátartozók ott lehettek az arénában.

A magyarok magas szinten röplabdáztak az első pillanattól fogva, jó nyitásaikkal és védekezésükkel hamar hatpontos előnyre tettek szert. Király-Tálas jól szervezte a támadásokat, társai pedig hatékonyak voltak a befejezéseknél, így a játékrész derekáig tartotta fórját a magyar válogatott. A szlovákok pályára küldték Zernovicot és felzárkóztak két pontra (18-16), de Németh, majd Pallag támadásaival a hajrá a magyaroké lett.

A második szett több magyar hibával kezdődött, a szlovák csapat ennek, valamint feljavuló sáncmunkájának köszönhetően ötpontos előnyt épített ki. A magyarok a játszma feléhez közeledve stabilizálták játékukat, Németh és Pallag ponterős teljesítményével egyre zárkóztak, majd a hajrához érve átvették a vezetést. A szlovák csapat nem adta fel, 23-22-nél megint nála volt az előny, ezt követően viszont már csak a magyarok neve mellé került pont: Németh támadása juttatta szettlabdához a nemzeti együttest, amely Király-Tálas hálóról lecsorgó szervájával duplázta meg előnyét.

A harmadik felvonás még inkább egyenlő erők küzdelmét hozta, sokáig nem alakult ki két pontnál nagyobb különbség a csapatok között. A szlovákok több jó centerakcióval tartották a lépést, míg magyar oldalon az ütőjátékosok feleltek a pontok nagy részéért, illetve az ellenfél hibáit is kihasználta a válogatott. Az etap második felében a rivális egymás után szerzett négy pontjával - amelyből kettő magyar hiba volt - akkora előnyt épített ki, amit már nem sikerült behoznia Jakub Gluszak tanítványainak.

A negyedik felvonás első harmadában a magyarok adtak néhány ingyenpontot az ellenfélnek, de ennek ellenére egyenlő közeli volt az állás. Pekárik sáncával fordított a válogatott, amely feljavuló blokkmunkájának köszönhetően négypontos előnyt alakított ki (15-11). A szlovák csapat fáradni látszott, ütőik egyre kevésbé tudták elkerülni a magyar sáncot, így a hajrának hatpontos előnnyel vágott neki a nemzeti csapat, amely nem engedte ki a győzelmet a kezéből.

A 128 perces mérkőzés legeredményesebb játékosa Szakmáry és Németh volt, egyaránt 19-19 ponttal.

Ez volt a két csapat 20. összecsapása, a magyar 11-9-re javították az egymás elleni mérleget.

További eredmények:

Horvátország–Svájc 3-0 (20, 19, 21) – csütörtökön

Olaszország-Fehéroroszország 3-0 (20, 18, 16)

Az állás: 1. Olaszország 1 győzelem/1 mérkőzés, 2. Horvátország 1/1, 3. MAGYARORSZÁG 1/1, 4. Szlovákia 0/1, 5. Svájc 0/1, 6. Fehéroroszország 0/1