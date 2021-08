Rangos sporteseményről tiltják ki részben a nézőket

A koronavírus-járvány miatt nem lehetnek nézők az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjében.

Az Egyesült Államok Teniszszövetsége (USTA) júniusban jelentette be, hogy a főtábla mérkőzéseit teljes kapacitással rendezik, vagyis akár telt ház is lehet a New York-i Billie Jean King Nemzeti Teniszközpontban. A USTA csütörtökön megjegyezte, a selejtezőket érintő "különösen kemény döntés" nem befolyásolja a főtáblás meccsekről szóló korábbi rendelkezést.

A selejtező augusztus 23-án, a főtábla meccsei 30-án kezdődnek.

Tavaly az US Open összes mérkőzését zárt kapuk mögött játszották.

Nyitókép: Pixabay.com