Megtörtént hát: újra Massimiliano Allegri irányítja a Juventust

Hivatalossá vált, hogy Massimiliano Allegri veszi át Andrea Pirlo helyét a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzői posztján.

A torinói klub bejelentette, hogy egy szezon után menesztette Pirlót, amit az olasz sajtó már korábban kész tényként kezelt. Akárcsak azt, hogy Allegri visszatér a Juventus kispadjára, melyen 2014 és 2019 között öt szezont töltött. Mindegyik idényében bajnok volt a Juventus, amely ebben az időszakban négyszer az Olasz Kupát is megnyerte, a Bajnokok Ligájában pedig kétszer döntőbe jutott. Edzőváltás a másik torinói élcsapatnál is A horvát Ivan Juric – az olasz sajtó korábbi híreinek megfelelően – a Torino labdarúgócsapatának vezetőedzője lett. A Torino megerősítette a 45 éves szakember érkezését a klub honlapján, ahol azt is közölte, hogy három évre szóló megállapodást kötött vele. Juric délelőtt mondott le előző állomáshelyén, a szintén élvonalbeli Hellas Veronánál. Irányításával a Verona a tizedik helyen zárta az előző idényt, míg a Torino a 17. helyen végzett a Serie A legutóbbi szezonjában.

A klub elöljárói az utóbbi napokban felgyorsították a tárgyalásokat Allegrivel, mivel több nagy együttesnél – így például az olasz bajnok Internazionalénál, illetve a Real Madridnál – megüresedett a vezetőedzői pozíció, és Torinóban attól tartottak, hogy Allegri mástól is komoly ajánlatot kap.

A távozó Pirlo edzői tapasztalat nélkül vette át az irányítást tavaly, és bár az Olasz Kupát és a Szuperkupát is megnyerte az együttessel, összességében mégis csalódást keltően szerepelt a csapat. A Juventus játéka a szezon nagy részében kifejezetten gyenge volt, a BL-ben már a 16 között kiesett, a bajnokságban pedig sorozatban megnyert kilenc szezon után csak a negyedik helyen végzett, ráadásul az utolsó fordulóig úgy tűnt, kiszorul a legjobb négyből és nem szerepelhet a BL következő kiírásában.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell