Ole Gunnar Solskjær olyan dicsőséget szerezhet, mint egyetlen MU-edző sem

A norvég edző ma futballtörténelmet írhat: ő lehet a MU negyedik európai kupagyőztes edzője Sir Matt Busby, Sir Alex Ferguson és José Mourinho után, egyszersmind az első, aki játékosként és edzőként (az angol fogalmak szerint menedzserként) is nyer nemzetközi trófeát.

Amióta átvette a csapatot José Mourinhótól, hullámhegyek és hullámvölgyek is jellemezték a működését. Talán erre önmagában az is példa, hogy a Manchester United azért nyerheti meg ma este az Európa-ligát, mert kudarcot vallott a Bajnokok Ligája őszi csoportkörében, harmadikként nem jutott be a tavaszi folytatásba. A legerősebb négy liga (angol, spanyol, olasz, német) indulói közül mindössze két csapat nem jutott tovább a BL-ben: az olasz bajnokságot tavaszi teljesítményének köszönhetően óriási fölénnyel megnyerő Internazionale – és a Manchester United.

Ugyanakkor nagyszerűen menetelt a csapat tavasszal az Európa-ligában, s a második helyen végzett a Premier League-ben.

Sir Alex 2013-as távozása óta most végzett először a csapat két egymást követő évben az első három között a Premier League-ben, ebben is vitathatatlan Solskjær érdeme.

Mivel az Old Traffordtól távol, Gdańskban lép pályára a MU, érdemes megjegyezni, hogy a csapat veretlenül zárta a Premier League idényét idegenbeli mérkőzéseit tekintve, hasonlóra az angol élvonal történetében korábban mindössze három csapat volt képes. Jelzi a gárda erejét, hogy Gareth Southgate kedden kijelölt 33-as bő válogatott keretébe hat futballistát is ad a Manchester United, s közülük nagy valószínűséggel mindenki tagja lesz a szűkített keretnek is, feltéve, hogy felépül Harry Maguire, az első számú középső védő.

Dean Henderson egyike a kiválasztott kapusoknak, míg David de Gea a spanyol válogatottal készül majd a döntő után. A brit sajtó szerint amelyikük nem kap játéklehetőséget a Villarreal ellen, várhatóan távozik a nyáron. (Nagyobb valószínűséggel Henderson, akit legalább négy angol élvonalbeli rivális is várna.)

A Villarreal csapata Gerard Moreno, a La liga leggólerősebb spanyol játékosa köré épül, de érdekes a másik csatár, Carlos Bacca személye is.

A kolumbiai futballista már kétszer megnyerte az Európa-ligát a Sevilla tagjaként, mindkétszer mostani edzője, Unai Emery irányításával.

2015-ben éppen Lengyelországban – igaz, nem Gdańskban, hanem Varsóban. A baszk Unai Emery korábban háromszor is elhódította a Sevillával ezt a trófeát, majd 2019-ben az Arsenalt is elvitte a döntőbe, igaz, Bakuban kikapott csapatával a Chelsea-től.

A mérkőzés 21 órakor kezdődik, a Sport 1 közvetíti.

Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga