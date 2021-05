Rafael Nadal legyőzte a világelsőt

A két sztár 57. alkalommal csapott össze - előzőleg 2019-ben is ők vívták a finálét a Foro Italicóban -, Djokovic 29-27-re vezetett kettejük különcsatájában. Ez a tenisztörténelem leghosszabb párharca.

Az olasz fővárosban 12. döntőjében szereplő Nadal - aki a Reilly Opelka elleni elődöntőben 500. meccsét játszotta kedvenc borításán - favoritként várta a döntőt, ugyanis belgrádi riválisa a szombaton befejezett negyeddöntőben, majd elődöntőben összesen 4 óra 56 percet töltött a pályán, így nem túl kipihenten lépett pályára a fináléban.

A 17-szeres Grand Slam-bajnok Djokovic ennek megfelelően rövidítette a labdameneteket, nyerőkkel és ejtésekkel próbálkozott, így rendkívül látványos szetteket láthatott a közönség. Egy-egy brék után a 20-szoros GS-győztes Nadal 5:5-nél elvette sokat méltatlankodó riválisa adogatását, majd kiszerválta a 75 perces játszmát. A folytatásban a mallorcai meglepetésre elvesztette a fonalat, passzívan játszott, és mindkét oldalról sokat hibázott, így a szerb 41 perc alatt egyenlített.

Eleinte az utolsó felvonásban is Djokovic irányított, majd Nadal sorozatban hét labdamenetet hozva 3:2-nél brékelt, majd 5:2-re elhúzott. Djokovic adogatóként meccslabdát hárított, de Nadal ezt követően kiszerválta a mérkőzést, amely 2 óra 49 percig tartott.

Another round of La Decima for Nadal, this time in Rome! ?



?: @TennisTV | @RafaelNadal | #IBI21pic.twitter.com/9zsCl5aXFg