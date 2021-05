Nagyot játszott Arjen Robben, aztán hazatekert – kép

A holland élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 32. fordulójában a Groningen 4–0-ra nyert idegenben az FC Emmen ellen. A találkozón Arjen Robben, a vendégek 37 éves holland klasszisa 80 percet töltött a pályán – ami legtöbb azóta, hogy tavaly visszatért egy évvel korábbi visszavonulása után és a Groningenhez igazolt – és két gólpasszal vette ki a részét a sikerből.

A lefújás után még arra is maradt ereje, hogy biciklivel hazatekerjen.

Arjen Robben bagged two assists this weekend as his club FC Groningen won 4-0 ?



He proceeded to bike back home ?‍♂️. What a legend (via @RonvanderWeerd) pic.twitter.com/Y2riRXmzAP — International Champions Cup (@IntChampionsCup) May 10, 2021