Újra Forma–1-es autóba ül a horrorbalesete után Romain Grosjean

2020 utolsó két futamán nem vehetett részt Romain Grosjean, miután Bahreinben hatalmas balesetet szenvedett a Haasszal. A francia versenyző nagy sebességgel a korlátnak csapódó autója kettészakadt, a kifolyó üzemanyag begyulladt, Grosjean pedig közel fél percig a tűz fogságában volt, mielőtt kiszabadította onnan magát.

A pilóta még akkor eldöntötte, hogy egy nap vissza akar ülni egy Forma–1-es autó volánja mögé, akár csak egy teszt erejéig. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szinte azonnal fel is ajánlotta, ha a körülmények engedik, ők segítenek valóra váltani az IndyCarba igazoló Grosjean álmát – írja a vezess.hu.

Grosjean tesztje is már körvonalazódik: az első lépéseknél a Netflix stábja is ott volt, mert a streamingszolgáltató folytatja a Drive to Survive című dukumentumfilm-sorozatát. “Grosjeannal forgattunk az üléspróbáján, még egyszer vezet majd az egyik csapattal” – mondta James Gay-Rees, a produkció producere egy podcastban, de nem nevezte meg az istállót.

