Újabb sportág szerzett magyar olimpiai kvótát Tokióra

A magyar evezősöknek ez az első kvótájuk a tokiói olimpiára. A 2016-os riói játékokon két egységet indíthattak a magyarok, mindkettő az utolsó kvalifikációs lehetőséget ragadta meg a kvótaszerzésre, az egyik Pétervári-Molnár volt, aki egypárban a 14. helyen zárt.

A magyar evezős a hétfői előfutamát megnyerte, a folytatásra viszont a kedvezőtlen, rendkívül szeles időjárás miatt két napot kellett várnia, miután előbb a keddi, majd a szerdai versenynapot is törölték a szervezők. Végül a zárónap elejére bezsúfolt középdöntőben volt jelenése, ahonnan a verseny eredményközlője alapján második helyével biztosan lépett tovább az A döntőbe. Pétervári-Molnár a fináléban görög és orosz riválisa mögött, de szerb, osztrák és török ellenfelét megelőzve végzett harmadikként.

Pétervári-Molnár elmondta: jól ment ugyan a hétfői nyitányon, de hiába érezte egyben a formáját, óvatosan kellett beosztania az energiáját a zárónapra, ahol két órán belül két megerőltető futam várt rá.

"Nem is emlékszem olyanra, hogy nagy nemzetközi versenyen, főként egy olimpiai kvalifikációról döntő eseményen egy napon rendezzék a középdöntőt és a döntőt. Teljesen szokatlan, talán tizenhét évesen, hazai korosztályos viadalon fordult elő velem hasonló legutóbb. Durva menet lett a mai, a finálé vége már kimondottan fájt, de megérte a küzdés, a szenvedés, mert elértem a célomat, megvan az olimpiai kvóta" – nyilatkozta. Hozzátette: a két futam közötti rövid idő a középdöntő levezetése után tudatosult benne, hiszen órája már jelzett, hogy hamarosan mennie kell a döntőre. Így a levezetésből egyben bemelegítés is lett.

"A második futam már nem esett jól, de tudtam, hogy meg kell csinálni, nincs mese. A szerb riválisom haladt előttem a harmadik helyen, és úgy készültem, hogy őt megfogom. A táv felénél elkezdtem küzdeni magammal, hogy mikor indítsam meg a hajómat és az előzést, erre végül ötszáz méterrel a cél előtt kerítettem sort. Sikerült is megcsinálnom az előzést, de a vége az nagyon fájt" – nyilatkozta.

Pétervári-Molnárnak a riói olimpia után voltak hullámvölgyei, de másfél éve edzésmódszert váltott, amiről korábban már többször is kiemelte, hogy bejöttek a számításai, mert előbb fizikailag, majd mentálisan fejlődött sokat. Ezzel kapcsolatban most hozzátette: ennek is köszönhető, hogy ezúttal már testben és fejben sem okozott számára problémát a kétfutamos zárónap.

A Fehérvári Eszter, Ferencz Panna női könnyűsúlyú kétpár az A döntőben a hatodik helyen ért célba, így a versenyszám hatos mezőnyében is utolsó helyen végzett.

A paraevezős Pető Zsolt (PR1) harmadik lett, így nem sikerült paralimpiai kvótát szereznie, amely csak a győztesnek járt.

Női egypárban Bertus Kitti magabiztos előnnyel megnyerte a B döntőt, ezzel a 7. helyen zárt.

Férfi könnyűsúlyú kétpárban a Szabó Bence, Furkó Kálmán egység a B döntőben nagyot csatázott a finnekkel, és végül az észtek mögött kis különbséggel maradt le a győzelemről. A magyar páros második helyével végül a 8. helyen végzett.

Az európai olimpiai kvalifikációs regattán tíz olimpiai kvóta került kiosztásra, de nemzetenként csak egyet lehetett szerezni. Egypárban három-három, könnyűsúlyú kétpárban két-két hely talált gazdára. Kvótaszerzésre még május közepén, a végső selejtezőn, Luzernben lesz lehetőség, ahol minden olimpiai versenyszámban osztanak még kvótát, de már nemzetekre vonatkozó kötöttség nélkül.

Péntektől vasárnapig ugyancsak az olaszországi helyszínen kerül sor az Európa-bajnokságra, amelyre nyolc magyar egységet neveztek. Pétervári-Molnárral kapcsolatban már előre ismert volt, hogy az Eb-n nem indul, helyette egypárban Ács Kristóf képviseli a magyar színeket.

Nyitókép: Kim Kjung Hun