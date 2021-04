Haalandtól kért aláírást a partjelző

A mérkőzés egyik asszisztense kért autogramot Erling Haalandtól a Manchester City és a Borussia Dortmund kedd esti labdarúgó Bajnokok Ligája-találkozója után.

A televíziós közvetítésben látni lehetett, ahogy a román partjelző a lefújást követően, az öltözőfolyosón megkéri a német klub norvég sztárcsatárát, hogy írjon alá neki egy sárga lapot, és - bár a helyzet egyáltalán nem volt szokványos - a 20 éves játékos eleget is tett a kérésnek.

Shocking scenes from the Etihad with the Romanian ref asking #Haaland for an autograph... where did #mafiauefa get these ones #MCIBVB pic.twitter.com/w4dPgK4xyf — Adlan70 (@Adlan70) April 6, 2021