Edzője nélkül is nyert a Paks

A Paks saját pályáján 3-1-re nyert az MTK Budapest ellen szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában, ezzel egy pontra megközelítette fővárosi ellenfelét a tabellán.

A mérkőzés elején az MTK vezetett veszélyesebb támadásokat, de a Paksnak is több lehetősége akadt. A hazai csapat a félidő felénél már nagy fölényben futballozott, ebben szerepet játszott, hogy a vendégek sokszor vesztették el a labdát. Az öngóllal megszerzett vezetés, majd az újabb találat - Hahn idénybeli 15., élvonalbeli pályafutása 50. gólja - után egyre magabiztosabbá váltak a kreatívan játszó hazaiak, akik a szünetig további helyzeteket dolgoztak ki, igaz az MTK-nak is volt egy kapufája Varga Roland távoli lövése nyomán.