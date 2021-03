Brutálisan erős ellenfelekkel játszik az U21-es Eb-n Gera Zoltán csapata

Az eredeti időpont 2021. június 9–26. lett volna, ám mivel a felnőtt Európa-bajnokságot a koronavírus-járvány miatt egy évvel eltolták, az utánpótláskorúak tornájának időpontja megváltozott.

Az UEFA végrehajtó bizottsága 2018. december 3-án, Dublinban döntött a magyar–szlovén pályázat elfogadása mellett. Azóta tudjuk azt is, hogy a két rendezőnek nem kell selejtezőt játszania, mindkét csapat részese lesz a döntő mezőnynek. A magyar csapat, Gera Zoltán irányításával, az elmúlt két évben így barátságos mérkőzésekkel készült a tornára.

A szövetségi edző rengeteg játékost kipróbált, az utolsó pillanatban sérülések és a koronavírus-járvány is alakította a csapatot. Fontos tényező az is, hogy a csoportszakaszt a világbajnoki selejtezőkkel párhuzamosan rendezik, Szoboszlai Dominik és Szalai Attila a kora alapján szerepelhetne az utánpótlás Eb-n. A valaha volt legdrágább magyar játékos sérült, de – Szalai Attilához hasonlóan – a vb-selejtezőkön kapna szerepet egyébként is.

Rajtuk kívül is akadnak olyan futballisták, akik beférnének a keretbe, de nem játszhatnak: „Dárdai Palkó a hetedik futballista, akire nem számíthat Gera Zoltán az Eb-n, korábban Szánthó Regő, Gergényi Bence, Schön Szabolcs, Nagy Zsombor, Szilágyi Zoltán és Demjén Patrik játékáról kellett lemondani” – írta az mlsz.hu. Hétfőn Zsóri Dániel is megsérült, ő sem játszhat. Az U21-es magyar labdarúgó-válogatott 23 fős kerete: kapusok: Auerbach Martin (Puskás Akadémia FC), Bese Balázs (Budafoki MTE), Kovács Péter (Budaörs)

védők: Bolla Bendegúz (MOL Fehérvár FC), Huszti András (Budafoki MTE), Balogh Botond (Parma), Varju Benedek (MTK Budapest), Mocsi Attila (Szombathelyi Haladás), Tamás Olivér (Paksi FC), Deutsch László (Puskás Akadémia FC)

középpályások: Csonka András (Budafoki MTE), Kata Mihály (MTK Budapest), Szendrei Norbert (Budapest Honvéd), Hinora Kristóf (Vasas FC), Mezei Szabolcs (MTK Budapest), Palincsár Martin (MTK Budapest)

támadók: Kiss Tamás (Puskás Akadémia FC), Bukta Csaba (Altach), Kovácsréti Márk (Kisvárda Master Good), Skribek Alen (Budafoki MTE), Szőke Adrián (Heracles), Bárány Donát (Debreceni VSC), Bíró Bence (MTK Budapest)

Ez egy nagyon fiatal keret, ahogyan az mlsz.hu megjegyezte: „A magyar válogatott lehet az Európa-bajnokság legfiatalabb átlagéletkorú együttese, miután a 23 nevezett játékosunk közül 15-en még a következő kiírásban is pályára léphetnek majd az U21-es csapatban. A jelenlegi Eb-n az 1998. január 1. után született labdarúgók vehetnek részt, míg a keretünkben 2000-es, 2001-es, sőt 2002-es születésű játékosok is helyet kaptak.” A 2002-esek közül az egyik, Balogh Botond, a Parma színeiben, már az olasz élvonalban is szerepelt.

Gera Zoltán együttese szerdán a németekkel, szombaton a románokkal, majd jövő kedden a hollandokkal játszik, mindhárom találkozót Székesfehérváron, a MOL Aréna Sóstóban rendezik. A csoport további meccseinek helyszíne az új Bozsik-stadion, Kispesten.

A szövetségi edző szerint a magyar U21-es válogatott bizakodva várja a németek elleni, szerdai nyitómeccset. Gera Zoltán hangsúlyozta, két éve erre a tornára készülnek, úgyhogy most itt a lehetőség a bizonyításra. Biztos abban, a kiesők helyére lépők élni fognak az eséllyel, hiszen csak olyanokat hívtak meg, akik rendszeresen játszanak a magyar első osztályban.

A szövetségi edző kiemelte, hogy a csapat valamelyest előnyben lesz a hazai pálya miatt, ugyanakkor hátrányt jelent számukra a nézők hiánya, hiszen adott esetben telt házas meccseket is játszhattak volna.

"Tisztában vagyunk azzal, hogy a német, holland és román válogatott lesz az ellenfelünk a csoportban, de nem feltartott kézzel megyünk a meccsekre.

Nagy álmunk a továbbjutás, de már akkor is elégedettek leszünk, ha sikerül három jó mérkőzést játszani" - tette hozzá.

A szerdai, németek elleni találkozóval kapcsolatban Gera Zoltán hangsúlyozta, hogy nagyon erős csapat ellen lépnek pályára, tisztelik az ellenfelet, de játékosai sikeréhesek, megvan bennük a kellő vagányság, és nem félnek a meccstől. Úgy vélte, sikerült teljesen kielemezni a német válogatottat, ezek alapján nagy lelkesedés és fegyelmezettség, valamint a taktika maximális betartása kell ahhoz, hogy sikert érhessenek el. Az elemzéshez Dárdai Palkó is adott tanácsokat.

A riválisok

Az ellenfelek közül a németeket az egykori Európa-bajnok csatár, Stefan Kuntz irányítja. A kongói származású védő, Ridle Baku már az A-válogatottban is helyet kapott. A Bayern nem ad játékost a keretben, ellenben a Borussia Dortmund igen: a mindössze 16 éves, kameruni születésű Youssoufa Moukoko az egész torna legfiatalabb játékosa lesz. Ősszel ő lett a BL-történelem legfiatalabb játékosa és a Bundesliga-történet legfiatalabb gólszerzője is.

A román csapatot az egykori Fiorentina-, Inter-, Juve- és Chelsea-sztár, Adrian Mutu irányítja majd, az egyik védő, Radu Drăgușin a Juventus játékosa. Akad náluk is egy „csodagyerek”, akire érdemes lesz figyelni: Octavian George (becenevén: Tavi) Popescut az idősebbek Florea Dumitrachéhoz, a középkorúak Gheorghe Hagihoz hasonlítják.

A mi négyesünkből a legerősebbnek a hollandok kerete tűnik, Erwin van de Looi névsorában négy A-válogatott játékos neve is szerepel. Közülük Teun Koopmeiners védekező középpályás, míg Javairô Joreno Faustino Dilrosun (a Hertha BSC, tehát Dárdai Pál játékosa), a ghánai származású Myron Boadu, valamint a legendás patrick Kluivert fia, az RB Leipzigben futballozó Justin egyaránt csatár. Az A csoport mennetrendje 1. forduló (március 24.)

Magyarország–Németország (Székesfehérvár, MOL Aréna Sóstó) 21.00

Románia–Hollandia (Budapest, Bozsik Aréna) 21.00

2. forduló (március 27.)

Magyarország–Románia (Budapest, Bozsik Aréna) 18.00

Németország–Hollandia (Székesfehérvár, MOL Aréna Sóstó) 21.00

3. forduló (március 30.)

Hollandia–Magyarország (Székesfehérvár, MOL Aréna Sóstó) 18.00

Németország–Románia (Budapest, Bozsik Aréna) 18.00

Sztárpalánták

A C-csoport mérkőzéseit játsszák még Magyarországon (Győrben és Szombathelyen), a dán, a francia, az izlandi és az orosz csapat részvételével. A dánoknak is erős a kerete, négy A-válogatott játékossal, közülük Jacob Bruun Larsen már a riói olimpián is részt vett!

A franciák legnagyobb tehetsége a teljes világfutball egyik legígéretesebb játékosa: Eduardo Camavinga, aki már gólt is szerzett a világbajnoki válogatottban tavaly ősszel. Houssem Aouar alapember az Olympique Lyonban, ő is volt már válogatott. Jonathan Ikoné Eb-selejtezőn is szerzett már gólt a Kékeknél. Nem volt még válogatott, de a torna egyik legjobb védője lehet Ibrahima Konaté, az RB Leipzig védője, akit Európa leggazdagabb klubjai akarnak megszerezni a nyáron.

Az izlandiak – noha a tétmérkőzéseiken a rutinos játékosaikra számítottak,láthattuk ezt a Puskás Arénában is – fiatal játékosokat is mély vízbe dobtak az elmúlt években, keretük kilenc (!) játékosa volt már A-válogatott. Mindössze négy játékosuk izlandi klub tagja, a többiek légiósok. Négy A-válogatott játékossal érkeztek az oroszok.

A két szlovéniai csoportból a B-ben a házigazdák mellett a csehek, valamint a spanyolok és az olaszok szerepelnek. Az olaszoknál akadnak olyan játékosok, mint Luca Ranieri, akik a 2019-es juniorvébén elődöntős csapatnak is már tagjai voltak. A két legnagyobb ászuk Sandro Tonali és Patrick Cutrone. A spanyoloknál három futballistára érdemes külön is figyelni: Riqui Puig, Óscar Mingueza (mindkettő Barcelona), valamint Brahim Diaz (Milan, korábban Manchester City, Real Madrid)

A D-csoportban játszanak az angolok, a horvátok, a portugálok és a svájciak. A portugálok szövetségi kapitánya átengedte Trincaót a Barcelona csatárát az utánpótláscsapatnak, és kerettag Gedson Fernandes is. Kerettag két milanos, Diogo Dalot és Rafael Leão is. A kapusuk, João Virgínia szombaton védett a Manchester City ellen az Evertonban. A kis Chico Conceição az FC Porto edzőjének, a korábbi klasszis középpályás, Sérgio Conceição fia.

Az angoloknál a négy legnagyobb név Callum Hudson-Odoié (Chelsea), Mason Greenwoodé (Manchester United), Curtis Jonesé (Liverpool) és a selejtezők gólkirályáé, Eddie Nketiahé (Arsenal). Ugyancsak kerettag a két Sessegnon iker, Ryan és Steven.

