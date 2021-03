Kinn az olimpián a női kézilabda-válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott gyakorlatilag kijutott az idén nyárra halasztott tokiói olimpiára, mivel 31-23-ra legyőzte Szerbiát a győri selejtezőtorna második fordulójában szombaton. A magyarok tokiói kvótája este válhat biztossá, amennyiben az ötkarikás címvédő Oroszország a papírformának megfelelően legalább egy pontot szerez a 2. csoport leggyengébb csapatának tartott Kazahsztán ellen. Ezzel eldőlne, hogy a magyar csapat az első kettő között végez.

A leglelkesebb magyar szurkolók a pénteki akciójukhoz hasonlóan szombaton is éreztették támogatásukat a játékosokkal, ugyanis a válogatott szálláshelye és az Audi Aréna közötti útszakasz mentén nemzeti színű zászlókkal és füstgránátokkal köszöntötték az elhaladó csapatbuszt.

Ahogyan pénteken Kazahsztán ellen, úgy ezúttal is Vámos Petra, Tóvizi Petra és Szikora Melinda maradt ki a magyar keretből.

Kovacsics Anikó irányításával védekezésben és támadásban is remekül kezdtek a házigazdák, akik már ekkor bizonyították, hogy jól felkészültek ellenfelük játékából. Bíró Blanka bravúros védésekkel mutatkozott be, ám 5-2-es állás után néhányszor hiba csúszott a játékba, így az ellenfél némileg felzárkózott. A magyar játékosok azonban gyorsan átlendültek ezen az időszakon, és ötgólos előnybe kerültek.

Kovacsics megszerezte háromszázadik találatát a válogatottban, és bár a szerbek nyitott védekezéssel és létszámfölényes támadójátékkal is próbálkoztak, a továbbra is

nagyszerűen védekező magyarok

a szünetben magabiztosan, 16-12-re vezettek.

A második félidőben Marina Dmitrovic góljaival igyekezett tartani magát a szerb csapat, de társai egyre többet hibáztak, a hazaiak viszont továbbra is olyan összeszedetten játszottak, ahogyan legutóbb a 2018-as franciaországi Európa-bajnokságon, így tovább nőtt a különbség. Az ellenfél - amely pénteken este az oroszokkal játszott - fáradni látszott, így a magyar együttes egy 5-1-es sorozattal a meccs háromnegyedénél eldöntötte a találkozót.

Mivel a játék képe a hajrában sem változott, a magyarok végig vezetve, a vártnál magabiztosabban nyerték meg a továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú meccset.

A szerbek legeredményesebb játékosa Dmitrovic volt hat találattal. A kapusok közül a Szombathelyi KKA játékosa, Katarina Tomasevic hat, Bíró Blanka 11, Janurik Kinga három védést mutatott be.

A két csapat hetedik egymás elleni mérkőzésén két szerb győzelem mellett ötödször született magyar siker.

A szerbek elleni meccs két legeredményesebb magyar játékosa Szöllősi-Zácsik Szandra és Kovacsics Anikó volt hét és hat góllal.

A 2008-as olimpia óta nem járt a nyári játékokon a nemzeti együttes.

Eredmény, 2. forduló, 2. csoport:

Magyarország-Szerbia 31-23 (16-12)

Győr, zárt kapuk mögött, v.: Ch. Bonaventura, J. Bonaventura

lövések/gólok: 47/31, illetve 45/23

gólok hétméteresből: 2/1, illetve 3/2

kiállítások: 4, illetve 6 perc

Nyilatkozatok

Elek Gábor (szövetségi kapitány) az M4-nek: - Mindig volt játékos, aki átlendített minket a holtponton. Jó ránézni a csapatra, amennyire boldog. Én Covid után csatlakozhattam a csapathoz, de ebben a sikerben sokak munkája benne van, a segítőimnek és a stábomnak mondok köszönetet elsősorban. Akkor ismertem meg őket igazán, amikor én bajba kerültem. Az előző kapitány, Kim Rasmussen munkája készítette elő ezt az egészet. Egyelőre ez az este az örömé lesz. Egy irányba állunk, tudjuk, mit akarunk.

Kovacsics Anikó: - Úgy jöttem ide, hogy ez életem legfontosabb meccse. Életem eddig legjobb meccse is lett. Az egész nap már, ahogy kezdődött, minden egyes tag tudta, mi a tét, nagyon együtt volt a csapat. Tartottuk stabilan az előnyt, és tudtuk, ha négykézláb mászunk is le a pályáról akkor is győzünk. Úgy kellett játszanunk, hogy hinni ugyanannyit jelent, mint görcsösnek lenni. Sokan álltak mellettünk, bár üres volt a csarnok. Mindenki tudta a feladatát és meg is csinálta 100 százalékig.

Bíró Blanka (kapus): - Volt egy olyan varázs az egészben, hogy tényleg mindenkin látszott, hogy ez fog történni. Ma minden összejött szerencsére. Nagyon figyeltünk az elejére, hogy ne kapjanak vérszemet a balkáni mentalitású szerbek. Nem foglalkoztam vele, hogy a szerbek milyen feszültek, láttam, hogy mi rendben vagyunk. Még fel sem fogtuk, hogy kint leszünk az olimpián.

Szöllősi-Zácsik Szandra: - Kemény mérkőzésre számítottunk, de tudtuk, ha egységesek leszünk akkor nem lesz gond. 2009 óta vagyok válogatott játékos, és még csak most jutottam ki először. Tudtam, hogy miért jövök ide, miért vagyok itt, és most eljött, itt az idő.

Lukács Viktória: - Tisztában voltunk vele, hogy egy lapra kell feltenni mindent. Az volt a legfontosabb, hogy a szívünk-lelkünk a pályán volt, amit az edző kívánt, betartottuk. Belülről azért nem volt olyan könnyű mérkőzés. Amikor a végén 5-6-tal elmentünk, akkor éreztem, hogy feladták.

Márton Gréta: - Nem tudom szavakba önteni, minden sportoló álma, hogy olimpián szerepelhessen. Hihetetlen, kell még pár nap, hogy fel tudjam dolgozni.

Cikkünk frissül.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor