Női kézilabda olimpiai selejtező - Huszonhét gólos sikerrel kezdett a magyar válogatott

A magyarok szombaton Szerbiával, vasárnap az olimpiai címvédő Oroszországgal mérkőznek, az idén nyárra halasztott tokiói ötkarikás játékokra a torna első két helyezettje jut ki.

Eredmény, 1. forduló, 2. csoport:

Magyarország-Kazahsztán 46-19 (20-8)

Győr, zárt kapuk mögött, v.: Nastase, Stancu (románok)

lövések/gólok: 56/46, illetve 47/19

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 4/3

kiállítások: 8, illetve 4 perc

Magyarország:

Bíró - Márton 3, Tomori, Kisfaludy 2, Kovacsics 4, Klujber 6, Lukács 7, cserék: Szöllősi-Zácsik 4, Szucsánszki 1, Kiss N. 5, Helembai 5, Csiszár-Szekeres, Schatzl 3, Kovács A. 2, Háfra 4, Janurik, szövetségi kapitány: Elek Gábor

Bár a győri mérkőzéseket a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendezik, a magyar játékosok érezhetik a szurkolók bíztatását és támogatását, ugyanis a leglelkesebb drukkerek a válogatott szálláshelye és az Audi Aréna közötti útszakasz mentén nemzeti színű zászlókkal, léggömbökkel, szalagokkal és transzperensekkel díszítették fel a lámpaoszlopokat, korlátokat.

A magyar keretből ezen a meccsen Szikora Melinda, Tóvizi Petra és Vámos Petra maradt ki. Az első gólt a kazahok lőtték, majd a házigazdák 3-0-s sorozata következett, ezután a 12. percig felváltva estek a gólok (7-6). A magyar együttes támadásban jól teljesített, és amikor a védekezése is hatékonyabbá vált, eldöntötte a mérkőzést, ugyanis a folytatásban az ellenfél csupán kétszer talált be a szünetig (20-8).

A kazahok csupán 14 játékost neveztek a meccsre, de közülük is elveszítették Veronika Hargyinát, aki a 23. percben azonnali piros lapot kapott szándékos szabálytalanság miatt. Elek Gábor szövetségi kapitány már az első félidőben minden magyar játékosnak lehetőséget tudott adni.

A második félidőben is szinte minden gyors ellentámadását góllal fejezte be a magyar együttes, amely továbbra is remekül védekezett, így percről percre növelte a különbséget az edzőmérkőzés-hangulatúvá vált találkozón. A 41. percben már húsz gól volt a különbség a csapatok között, de a beálló körüli védekezés nem működött hatékonyan, ezért Elek Gábor időt kért. Az utolsó tíz percben tovább növelte előnyét a magyar együttes, amely így a vártnál is fölényesebb sikerrel kezdte a tornát.

A magyar kapusok közül Janurik Kinga tíz, Bíró Blanka nyolc védéssel járult hozzá a győzelemhez. A kazahok legeredményesebb játékosa Irina Alekszandrova volt, aki 14 lövésből öt gólt lőtt.

A további program:

Oroszország-Szerbia 20.00

szombat:

Magyarország-Szerbia 17.30

Oroszország-Kazahsztán 20.30

vasárnap:

Szerbia-Kazahsztán 17.30

Magyarország-Oroszország 20.30

Nyitókép: Irina Alekszandrova a kazah (k), valamint Klujber Katrin (b) és Kisfaludy Anett (j), a magyar válogatott játékosa a kézilabda női olimpiai selejtező 2. csoportjának első fordulójában játszott mérkőzésen a győri Audi Arénában 2021. március 19-én. MTI/Illyés Tibor